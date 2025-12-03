Лаура Кьовеши идва в България. Причината

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение у нас. Това потвърдиха за NOVA от кабинета ѝ в Люксембург.

Прокурор номер 1 на Европейския съюз ще се срещне с правосъдния министър Георги Георгиев.

Ще бъде открит и новият офис на нашите делегирани европрокурори. Те ще бъдат преместени от сградата на булевард „Генерал Скобелев”, където се помещават столичните районни прокурори и съдии, в старата сграда на ДПС. Тя се намира на булевард „Александър Стамболийски”.

