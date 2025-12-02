Сарафов се отказа от жалба срещу решение на ВСС

И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов е оттеглил жалбата си срещу решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) от януари, с което беше прекратена процедурата за избор на главен прокурор. Това става ясно от определение на тричленен състав на Върховния административен съд от 1 декември.

Съдът прекратява делото и изпраща определението до Конституционния съд.

От документите става ясно, че оттеглянето на жалбата е постъпило на 28 ноември, а определението е окончателно.

„Жалбоподателят има процесуална възможност при всяко положение на делото да оттегли оспорването срещу индивидуален административен акт или да се откаже от него изцяло или отчасти, при което настъпват последиците по чл. 159, т. 8 от АПК - оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство по делото. Съобразно изискването на ал. 3 на чл. 155 от АПК, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба“, пише ВАС в своето определение.

