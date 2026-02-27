Юристи: Кой е валидно избран за главен прокурор могат да кажат само институциите

„Кой е валидно избран за главен прокурор могат да кажат няколко органа в българската държава. В случая това е Върховният касационен съд, когато прилага съдопроизводствените правила по реда на Наказателно-процесуалния кодекс“. Това заяви пред Нова телевизия ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов по повод спора около статута на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

По думите му действията на ВКС не подлежат на оспорване, тъй като именно съдът прилага правото по установения ред. Брегов посочи, че предстои и Конституционният съд да се произнесе дали Сарафов упражнява функциите си на правно основание. Той отбеляза още, че министърът на правосъдието е предприел дългоочаквано действие, което предишното ръководство на ведомството не е проявило решителност да направи.

Адвокат Димитър Марковски също коментира казуса, като заяви, че най-правилният подход е да се изчака решението на Конституционния съд, който вече е сезиран относно легитимността на временно изпълняващия функциите главен прокурор. По повод протестите в Съдебната палата той определи действията на демонстрантите като „недопустими и хулигански“.

„Макар гражданската енергия да е легитимна, подобни прояви в сградата на съда са неприемливи“, подчерта Марковски. Според него е опасно, ако в съдебната система навлезе „улично правосъдие“ - публично заклеймяване, разпространяване на снимки и внушения без доказателства. „В правовата държава обвиненията следва да се основават на установени факти“, допълни юристът.

Коментарите идват след като Пленумът на Висшия съдебен съвет вчера проведе близо 7-часово заседание, без да излезе с решение дали Борислав Сарафов да бъде сменен. Заседанието беше свикано по инициатива на служебния министър на правосъдието, който настоява, че мандатът на Сарафов е изтекъл.

Докато кадровиците обсъждаха въпроса, пред сградата на ВСС започна протест с искане за оставката на главния прокурор. Демонстранти влязоха в Съдебната палата, събраха се пред кабинета на Сарафов с викове „Сарафов вън“ и се стигна до сблъсъци с полицията. Част от протестиращите чукаха по вратата и скандираха „Граждански арест“, а по-късно бяха хвърлени и яйца.

