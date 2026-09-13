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100 съдилища пред фалит

100 съдилища пред фалит

Велико Търново. ВСС търси спешно 5 млн. лв., за да спаси редица съдилища от фалит. Преди няколко дни висшите магистрати са провели среща със служебния...

25 август | 15:09
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