Юристи: Кой е валидно избран за главен прокурор могат да кажат само институциите
Те призоваха за решение на ВКС и Конституционния съд
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Те призоваха за решение на ВКС и Конституционния съд
Съдилищата на Острова им раздават присъди на поразия
Предприети са мерки за възстановаване ма достъпа до информационната систем
Тя ще ограничи справедливото, ефективно и реално правораздаване,каза кандидатът за народен представител от „БСП за България“ в 23 МИР
Работата е изключително затруднена заради заразата с коронавирус
Новото оборудване е напълно инсталирано и готово за употреба
Ще продължат да се разглеждат делата, които са на закрити заседания по принцип
Стартира тестването на Единната информационна система на съдилищата
Омбудсманът Мая Манолова посети внезапно днес арбитражен съд - Сдружение правна помощ и медиация (СППМ), осъдил десетки граждани от Варна в полза на...
Сериозен съдебен удар понесе Министерство на здравеопазването вчера. То трябва да плaти нa Спeциaлизиpaнaтa бoлницa зa aктивнo лeчeниe пo кapдиoлoгия...
С близо месец ще започне по-късно процесът срещу убиеца от Тополи, който закла жена си през септември м.г пред очите на десетина свидетели. Делото във...
С 1/ 4 делата за развод по взаимно съгласие са повече от делата, при които съпрузите слагат край на законната си връзка по познатия скандалжийски начи...
България е на дъното в Европа по финансиране на съдебната система, но сред първенците по бързина на разглеждане на граждански, административни и търго...
София. Да бъдат взети спешни мерки за подобряването на организацията на работата и воденето на делата в Софийския съдебен район, поискаха столичните а...
Велико Търново. ВСС търси спешно 5 млн. лв., за да спаси редица съдилища от фалит. Преди няколко дни висшите магистрати са провели среща със служебния...
София. Около 85 съдилища у нас са без средства за издръжка, като в това се включват заплащане на външни услуги като ток, вода, разплащане на вещи лица...
София. Съдилищата в страната имат пари за издръжка само за още две седмици. Това обявиха от Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщават от сайта defakto.bg....