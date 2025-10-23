Български престъпници подлудиха английските власти

Съдия в Англия предупреди, че млади българи вероятно са вербувани от банди за продажба на наркотици на Острова.

Джеймс Адкин от Наказателния съд в Труро коментира темата, след като осъди 20-годишния Йордан Янакиев на 22 месеца лишаване от свобода. Той заяви, че това е третият българин, когото праща зад решетките през последните седмици за продажба на кокаин в Нюкий - един от най-известните английски сърф курорти за сърф.

Янакиев е бил спасител по родното Черноморие. Само преди няколко месеца пристигнал във Великобритания. Бил заловен с 18 опаковки кокаин. Според защитата му той отишъл на Острова, за да сърфира, но попаднал на неподходящи хора. Янакиев ще бъде депортиран у нас.

Другите двама, осъдени от съдия Адкин, са 21-годишният Мартин Михайлов и 25-годишният Венцислав Чавдаров. Първият излежава присъда от 30 месеца затвор, а вторият – 2 години. Според съда Чавдаров умишлено наемал млади и неосъждани българи, за да може, след евентуалното им залавяне, да лежат по-кратко в затвора.

