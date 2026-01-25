Шок за традициите! Англия обръща гръб на класическата си кухня

Великобритания постепенно се отказва от част от най-разпознаваемите си кулинарни символи - белия хляб и традиционния английски чай. Това показва мащабно правителствено проучване, изследващо как се променят хранителните навици на британците в контекста на климатичните промени, военните конфликти и несигурните доставки на храни. Целта е страната да се подготви за по-устойчива хранителна система в бъдеще, съобщава Нова телевизия.

Макар да живеят на остров, британците не остават изолирани от глобалната промяна във вкусовете и все по-осезаемия завой към здравословно хранене. Данните показват, че във Великобритания вече се консумира три пъти повече обезмаслено мляко в сравнение с пълномасленото, а плодовите сокове бележат троен ръст.

Промяната се усеща пряко и в професионалните кухни. „Работя в голяма компания в Лондон и в началото на всяка година получаваме подробен справочник с тенденциите в храненето, за да отговаряме на вкусовете на клиентите. За 2026 г. насоката е ясна – протеините да идват от бобови растения като грах, боб, леща и нахут, а не от месо, както беше досега“, разказва Асен Ибров, майстор-готвач с дългогодишен опит във Великобритания.

Само преди три години Ибров печели сребърен медал в най-голямото състезание за приготвяне на агнешко месо в Англия. Днес обаче все по-често му се налага да създава менюта без месо. Паралелно с това консумацията на черен и пълнозърнест хляб на Острова е нараснала с 30 процента, което допълнително изтласква белия хляб от трапезата.

Според него подобни процеси тепърва ще засягат и други държави. „В България все още малко се мисли по темата на правителствено ниво, но браншът вече е активен. В края на месеца ще участвам в националния кулинарен форум „Еволюция на вкуса“ в Стара Загора, където готвачи от цялата страна ще обсъждат именно тези промени“, поясни Ибров.

Дали това означава край за традиционните кухни? „Не мисля, че българската кухня замира, но със сигурност ще се адаптира. Рецептите ще се променят, но идентичността ще остане“, категоричен е майстор-готвачът.

Това, което вече е факт във Великобритания, показва как дори най-консервативните кулинарни традиции могат да се пренапишат под натиска на новите реалности – от климата до глобалната несигурност.

