Връщат ли се Меган и Хари във Великобритания?

Връща ли се бунтовничката Меган Маркъл във Великобритания заедно с принц Хари за първи път от четири години през лятото на 2026 г.? Това е горещият въпрос, след като медиите пускаха слуха, че те ще пристигнат за участва в събитие, посветено на Непобедимите игри.

За херцогинята на Съсекс това би било първо посещение в родината на съпруга ѝ от септември 2022 г., когато присъства на погребението на кралица Елизабет II.

Основани от принц Хари за ранени военнослужещи, "Игрите" винаги са били важни за двойката. Меган редовно подкрепяше съпруга си на подобни събития: през 2024 г. го придружи до Ванкувър, а през 2022 г. беше с него в Дюселдорф в навечерието на смъртта на кралицата.

Въпреки това, този път присъствието ѝ е под голям въпрос, а причината не е в личните предпочитания, а в сигурността им.

Ключово условие за пътуването ще бъде положително решение на RAVEC (Изпълнителния комитет за защита на кралските и VIP лица), който провежда първата оценка на нивото на заплахи за принц Хари и семейството му от шест години насам.

След като двойката се премести в Калифорния през 2020 г., автоматичното право на Хари на въоръжени охранители, финансирано от държавния бюджет, беше отнето. През май 2025 г. той загуби обжалване срещу това решение във Висшия съд, наричайки процеса "стара добра измама сред установената власт".

Сега всичко зависи от нова оценка на риска, чиито резултати се очакват още този месец.

Самият Хари многократно е заявявал, че не смята за безопасно да заведе семейството си във Великобритания – шестгодишния си син Арчи и четиригодишната дъщеря Лилибет – без надеждна охрана.

Децата не са били в страната от юни 2022 г., когато по време на празненствата по случай юбилея на кралицата бяха отправени обидни викове към Меган.

Според кралски източници, принц Хари директно свързва възможността да доведе деца на посещение при крал Чарлз III, който се бори с коварната болестта, с положителна оценка от RAVEC.

Освен това той уж е изразил надежда, че баща му, който планира посещение в Съединените щати с кралица Камила през април, ще успее да посети дома им в Монтецито и да прекара време с внуците си.

Ако бъде осигурена охрана, това може да отвори вратата за по-редовни посещения на Съсексите и евентуално за дългогодишната идея на Хари за "хибридна" роля – частично участие в задълженията на кралското семейство. Ако обаче охраната бъде отказана, това може да се възприеме като окончателна пауза и погребване на надеждите за възстановяване на отношенията.

"Участието на Маркъл в събитието в Бирмингам изглежда като тяхна голяма стратегия. Според плановете на Хари, той искал крал Чарлз III лично да открие Игрите на Invictus в Бирмингам.

Засега обаче това си остават само негови планове.

