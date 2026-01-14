Чака се голямо решение за Меган Маркъл

Меган Маркъл може да се завърне в Обединеното кралство заедно с принц Хари. Това би било първото й посещение в страната от четири години насам, съобщава сп. People.

Очаква се 41-годишният херцог на Съсекс да бъде в Бирмингам, Англия, през лятото за празненствата, свързани с игрите "Инвиктус". Според изданието той вероятно ще бъде придружен от съпругата си, която не е посещавала Обединеното кралство от 2022 г.

По данни на People все още не е взето окончателно решение дали херцогинята ще присъства на събитията в Бирмингам през юли, пише "Дир". Ключов фактор за това ще бъде дали Хари ще получи исканата от него засилена охрана, финансирана от данъкоплатците.

Херцогът на Съсекс от години настоява за възстановяване на пълната си охрана, след като се оттегли от кралските си задължения през 2020 г. В редица интервюта той нееднократно е заявявал, че не се чувства сигурен да пътува до Обединеното кралство със съпругата си и двете им деца без адекватна защита.

"Сигурността винаги ще бъде решаващ фактор за подобно решение", коментира източник пред изданието The Sun on Sunday.

В момента принц Хари и неговият екип очакват официално решение дали ще бъде възстановена пълномащабна охрана за него и семейството му по време на посещенията им във Великобритания.

Меган Маркъл за последно беше в страната през септември 2022 г., когато присъства на погребението на бабата на принц Хари, кралица Елизабет Втора.

Двете им деца, принц Арчи и принцеса Лилибет, живеят с родителите си в Монтесито, Калифорния, и до момента са посещавали Обединеното кралство само веднъж.

Говори се, че продължаващият спор около възстановяването на охраната на принц Хари е допринесъл за напрежението и отчуждението в отношенията му и с баща му крал Чарлз, тъй като херцогът е вярвал, че монархът би могъл да повлияе на вземането на подобно решение.

