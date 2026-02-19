Чарлз с първи думи след ареста на брат му

Британският крал Чарлз III заяви, че „законът трябва да поеме своя ход“. Както е известно, полицията арестува брат му, бившия принц Андрю, по подозрение за злоупотреба, извършена по време на мандата му като търговски пратеник, предаде АФП.

„Оттук нататък следва пълният, справедлив и надлежен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от компетентните органи. В това, както съм заявявал и преди, те имат нашата пълна и безусловна подкрепа и съдействие. Нека заявя ясно: законът трябва да поеме своя ход“, посочи Чарлз в рядко изявление, подписано лично от него.

По-рано в изявление на Полицията на Темза Вали се посочи: „В рамките на разследването днес (19 февруари) арестувахме мъж на около 60 години от Норфолк по подозрение за злоупотреба със служебно положение и извършваме претърсвания на адреси в Бъркшър и Норфолк.

Мъжът остава в полицейския арест към този момент. Няма да назоваваме задържания, в съответствие с националните насоки. Напомняме също, че случаят е активен и при всякакви публикации трябва да се внимава, за да не се стигне до неуважение към съда.“

Помощник-главният констебъл Оливър Райт заяви: „След задълбочена оценка открихме разследване по това обвинение за злоупотреба със служебно положение. Важно е да защитим почтеността и обективността на разследването, докато работим с партньорите си по установяването на предполагаемото престъпление. Осъзнаваме значителния обществен интерес към случая и ще предоставяме информация в подходящ момент.“

От полицията не съобщават допълнителни подробности, докато действията по разследването продължават.

Арестът на Андрю Маунтбатън-Уиндзор по подозрение за злоупотреба със служебно положение идва на фона на нови разкрития, появили се през изминалата седмица. Те сочат, че по време на мандата си като търговски пратеник на Обединеното кралство той е изпратил на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн документи, които потенциално са съдържали поверителна информация.

Паралелно с това се извършват претърсвания на адреси в графствата Бъркшър и Норфолк. Случаят се определя като изключително развитие в и без това безпрецедентна история, тъй като трудно може да се посочи аналог за арест на брат на британския монарх.

По информация на Мейл Онлайн, по-рано днес са били забелязани полицейски служители в района на Сандрингам, което впоследствие е било потвърдено като част от действията по разследването.

Източници, запознати с проверката, посочват, че задържането е свързано с предполагаемо предаване на документи от периода, когато Андрю е заемал поста търговски пратеник, и че тези материали са били предоставени на Епстийн. Разследването обхваща и твърдения за други епизоди, свързани с контактите между двамата, но към момента арестът се отнася единствено до подозренията за злоупотреба със служебно положение.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор многократно и категорично е отричал каквото и да било нарушение във връзка с Епстийн. Въпреки това последните развития имат потенциала да предизвикат силен обществен отзвук, като разследването навлиза в нов, решаващ етап.

