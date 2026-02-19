Иран е в шах. Предупреждението на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да постигне „смислено“ споразумение в момент, когато в Близкия изток се разгръща мащабно американско военно присъствие.

„През годините се оказа, че не е лесно да се сключи смислена сделка с Иран. Трябва да постигнем смислена сделка, иначе ще се случат лоши неща“, заяви Тръмп по време на първото заседание на „Съвета за мир“ – негова инициатива, насочена към стабилизиране на ситуацията в Газа.

Американският президент предупреди, че при липса на споразумение Вашингтон „може да се наложи да отиде една крачка по-далеч“, като добави: „Вероятно ще разберете в следващите около 10 дни.“

Те не могат да продължат да заплашват стабилността на целия регион. Трябва да сключат сделка. Ако това не се случи, ще се случат лоши неща, каза още Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com