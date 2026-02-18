Политика

Искра Михайлова с първи думи за служебния кабинет на Гюров (Видео)

Оттук нататък ДПС ще използва всички средства на парламентарната демокрация да контролира работата на служебния кабинет, заяви тя

18 фев 26 | 13:18
804
Агенция Стандарт

Видяхме състава на служебния кабинет. Отбелязахме и факта, че той беше приет от президента Йотова за по-малко от една минута без никакви колебания и възражения. Това заяви пред журналисти в кулоарите на Народното събрание зам.-председателят на парламентарната група на ДПС-Ново начало Искра Михайлова.

"Имаме основание да заявим много ясно, че имаме служебен кабинет, който можем да наречем служебния кабинет на Илияна Йотова "Сорос-Петрохан", добави тя.

"Това, което ни кара да дадем това определение, че след публикуваните материали от МВР, в състава на кабинета виждаме хора, които са пряко свързани с цялата афера "Петрохан", добави Искра Михайлова.

"Второ, видяхме това, за което предупреждавахме и вас - че кабинетът ще бъде тясно свързан с политически сили. Подчертаваме отново, че цялата отговорност за работата на кабинета е на президента Илияна Йотова, тъй като тя одобри проектосъстава на служебния премиер", зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало.

"Оттук нататък ДПС ще използва всички средства на парламентарната демокрация да контролира работата на служебния кабинет", заключи Михайлова.

отговорност за това правителство носят тези които ограничиха правомощията на президента до домовата книга сега да не се обаждат и да се скрият защото са отвратителни

