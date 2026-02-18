Искра Михайлова с първи думи за служебния кабинет на Гюров (Видео)

Видяхме състава на служебния кабинет. Отбелязахме и факта, че той беше приет от президента Йотова за по-малко от една минута без никакви колебания и възражения. Това заяви пред журналисти в кулоарите на Народното събрание зам.-председателят на парламентарната група на ДПС-Ново начало Искра Михайлова.

"Имаме основание да заявим много ясно, че имаме служебен кабинет, който можем да наречем служебния кабинет на Илияна Йотова "Сорос-Петрохан", добави тя.

"Това, което ни кара да дадем това определение, че след публикуваните материали от МВР, в състава на кабинета виждаме хора, които са пряко свързани с цялата афера "Петрохан", добави Искра Михайлова.

"Второ, видяхме това, за което предупреждавахме и вас - че кабинетът ще бъде тясно свързан с политически сили. Подчертаваме отново, че цялата отговорност за работата на кабинета е на президента Илияна Йотова, тъй като тя одобри проектосъстава на служебния премиер", зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало.

"Оттук нататък ДПС ще използва всички средства на парламентарната демокрация да контролира работата на служебния кабинет", заключи Михайлова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com