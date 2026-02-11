Искра Михайлова за Гюров: Вече никой не може да каже, че г-н Пеевски е определил служебния премиер

По време на консултациите при президента Йотова ние изразихме нашето становище и то не се е променило до сега. Ние бяхме категорични, че президентът носи пълната отговорност за избора на служебен премиер и за работата на служебното правителство. Така е по Конституция, това коментира пред журналисти в Парламента Искра Михайлова, зам.-председател на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

Ние изказахме нашето мнение, че служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от политическите сили. И по възможност да има уменията, познаването на държавата и държавните институции, за да гарантира честни избори и нормално функциониране на държавните институции в периода на работа на служебното правителство. Това бяха нашите думи. Нищо не се е променило. Само това, че днес г-жа президентът на България взе решение и номинира г-н Гюров за служебен премиер, подчерта Михайлова.

Г-н Гюров е тясно свързан с политическа сила. Г-н Гюров беше председател на парламентарната група на ПП- БД. Г-н Гюров никога не е крил своята принадлежност и всички знаят, че г-жа Йотова взе решение да номинира за служебен премиер, тясно свързан с политическа сила премиер, който ще представи и служебното правителство, категорична бе тя.

Оттук нататък отговорността е изцяло на президента на Републиката и на предложения от нея служебен премиер, заяви Искра Михайлова.

Очакваме да видим как ще бъде конструирано правителството, какви ще бъдат предложенията, допълни тя.

Но тъй като винаги има и добра новина – вече никой няма да може да каже, че Делян Пеевски, председател на ДПС, определи служебния премиер, настоя зам.-председателят на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Искра Михайлова.

