ДПС-Ново начало с решителен ход срещу спекулата с цените

Решителен ход срещу спекулата с цените предприе ДПС-Ново начало. Партията на Делян Пеевски предизвика изслушване в парламента на ръководителите на КЗК, КЗП и НСИ. Пред депутатите застанаха председателят на КЗК Росен Карадимов, и.д. председателят на КЗП Александър Колячев и зам.-председателят на НСИ д-р Свилен Колев.

ПГ на ДПС-Ново начало много внимателно следи процесите по спекулативното нарастване на цените, каза зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов от трибуната на парламента.

От 19 декември миналата година изпратихме запитване на КЗК, КЗП и НСИ и получаваме ежеседмично данни от вас. За съжаление, наблюдаваме и от вашите отговори, че обстановката не е напълно успокоена, каза Анастасов.

Факт е, че някои от участниците на пазара доброволно взеха мерки, имаше добро желание преходът към еврото да премине колкото може по-гладко, посочи Станислав Анастасов.

И докато в някаква част от веригите направиха плавния преход към еврото, не можем да кажем същото за по-малките населени места, особено в сферата на услугите. Хората не са успокоени, каза Анастасов. И призова в атмосфера на конструктивен диалог КЗК, КЗП и НСИ да изложат пред депутатите точно какво следят и какви са анализите им.

Да видим дали ние като законодатели можем да предприемем допълнителни мерки, за да успокоим този ръст на цените, който не е добър за бизнеса, каза Станислав Анастасов.

