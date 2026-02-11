Борислав Цеков отсече: Това създава условия за потулване на истината

Абсолютно недопустимо е назначаването на служебен премиер, който е свързан по какъвто и да е начин с ПП-ДБ. Това заяви конституционалистът и собственик на "Галъп интернешънъл" доц. Борислав Цеков в пост във Фейсбук. Причината е аферата "Петрохан", която разтърси страната.

Ето и целият пост на доц. Цеков:

"Зловещата криминална афера "Петрохан", в която по различни линии се оказаха овъртолени политически фигури от ПП-ДБ, прави морално и политически абсолютно недопустимо назначаването на служебен премиер, който е свързан по какъвто и да е начин с ПП-ДБ. Това би означавало създаване условия за потулване на истината и замитане на следите. Г-жа Йотова трябва да постъпи отговорно пред обществото и държавата, които са потресени от случилото се. Това е тест за държавност. И за морал!"

