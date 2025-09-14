Борислав Цеков с горещ анализ! Новият курс на Тръмп

„Русия в основата си има империалистическия нагон на завладяването. Но не с изграждане на нови културни модели, интегриране на завладените територии - в Средна Азия или Далечния Изток, а в изсмукване на ресурсите от тях. Фанатизираните русофили не могат да отговорят защо тяхната гордост, че Русия най-богатата на полезни изкопаеми държава в света, никога в историята си не е успявала да ги извлече и да организира обществото си така, че хората да живеят прилично“.

Това заяви ексклузивно в подкаста на „Стандарт“ - „България в новия свят“ - топ конституционалистът и съсобственик на „Галъп Интернешънъл Болкан“ Борислав Цеков.

Сравнението със САЩ той направи пред главния редактор на медията Славка Бозукова така: „ Докато в републиканска, консервативна Америка, винаги има отношение на респект към останалите суперсили“.

Според Цеков очевидно стопанинът на Белия дом Доналд Тръмп, който през годините е изповядвал тази парадигма на международните отношения, е трябвало да се убеди, че въпреки добрите му намерения и рисковете, които пое при срещата си с Путин, светът навлиза в друга фаза.

„Сега сме вече във фазата „след това“ и провокациите, които Русия устрои, включително и нахлуването в полското въздушно пространство, поставят на изпитание цялата политическа линия на международната арена, която Тръмп лансира - линия на мир, на стопяване на ледовете и подаване на ръка между конфликтуващи държави“, добави Цеков.

Той е категоричен, че сега Тръмп трябва да действа решително по отношение на Русия, чрез санкции и консолидиране с европейските партньори.

„Тръмп се опита и ефективно се позиционира като арбитър в отношенията Русия-Украйна. Той е на страната на Украйна. 21 век ще бъде векът на Америка“, категоричен е Борислав Цеков. Според него икономическият просперитет и военното могъщество могат да бъдат постигнати при определени исторически условия и от различни държави.

Съсобственикът на „Галъп“ посочи, че Русия има военно могъщество, Китай има икономическо могъщество, което започва да се съчетава с военно. „Но за да бъдеш глобална сила, се изисква един трети елемент, който единствено Съединените щати притежават и това е социо-културното влияние“ .

Цеков припомни, че НАТО е най-могъщият военно-политически съюз в света. Но едно е военната сила, а друго е политическото решение, което трябва да привежда в действие, когато е необходимо.

„В последно време гледах, че е модерно олицетворението не просто с една личност, а с цялата система на финансиране. Превземането на съда, на медиите, на университетите от фанатизирани участници в една политическа машина. Независимо, че част от тях са в ролята на полезни идиоти и не си дават сметка, че са част от такава машина“, заяви още гостът.

Според него през последните години Европа се е превърнала в експериментално поле. В подкрепа на твърдението си Цеков припомни „зеления преход“, чрез който ще си разрушим икономиките в името на някакво брутално социално инженерство, което да ни забрани да имаме животновъдство, да ни забрани да имаме достъпни автомобили, а да ни налагат да използваме електромобилите, вместо да ги оставят да се наложат по нормалния пазарен начин.

„ Еманюел Макрон все повече се превръща в задържащ фактор за Франция. Там е нужна политическа промяна“, каза още Борислав Цеков.

