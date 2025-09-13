Борислав Цеков: ДПС-Ново начало става незаобиколима втора сила

ДПС-Ново начало се консолидира, във възход е, работи за хората и вече се утвърди като втора политическа сила у нас

„Продължаваме промяната“ е в ерозия, а президентът Румен Радев е обречен. Той не е алтернатива на властта, а статукво. Горещият политически анализ направи топ конституционалистът доц. д-р Борислав Цеков, съсобственик на „Галъп“, в подкаста на „Стандарт“ – „България в новия свят“. Той даде ексклузивно интервю за промените у нас и в геополитическия пъзел.

Структурите и кметовете на ДПС-Ново начало остават лоялни на партията и своя лидер Делян Пеевски, хората избират ДПС-Ново начало, посочи Цеков.

Той припомни, че на изборите през 2024 г. ДПС имаше 17%, бяха втора политическа сила. Месец след това възникнаха проблемите с дерибеите на Доган, които се опитаха да предизвикат разцепление, но не успяха.

Сега, година по-късно, всичко е преодоляно, темата е приключена. ДПС е консолидирано и отново се завърна в своята електорална територия, категоричен бе Борислав Цеков, който направи и прогноза.

Тук, по-показателна е перспективата за развитие, която има сегашното ръководство на ДПС-Ново начало – да отвори партията и тя да излезе от етническата рамка. Вече виждаме, че ДПС в сегашния си формат като стратегия настъпва много добре в региони, които традиционно са били отписвани от ДПС като електорално влияние - и в Северозападна България и на други места. ДПС-Ново начало се отваря към българския етнос, работи за хората и решаването на проблемите им. Това ще ги превърне в незаобиколима втора сила с приближаване на дистанцията към първата, категоричен бе съсобственикът на „Галъп“.

А онези, които още се упражняват по темата, е хубаво да ги видим след едни нови избори, коментира още анализаторът.

Той подчерта, че в момента у нас има две радикални опозиционни малцинства – „Продължаваме промяната“ и групата на „Възраждане“, „Величие“ и МЕЧ.

„ПП-ДБ е в ерозия. Говорят за завладяна държава и за диктатура. Първо, тази глупотевина „завладяната държава“ е термин, който тук възприеха по соросова линия тези мозъчни, или безмозъчни, казано на шега, центрове. Соросите вкараха преди десетина години този термин от политологията, който беше въведен за държави от третия свят, с разпаднали се институции и така нататък. Той е напълно неадекватен за България дори и в най-трудните й моменти на демократичния преход. Към днешна дата е направо абсурден. И какво добавиха към него? Диктатура. България била диктатура - пълзяща, лежаща, няма значение. Това показва интелектуално и политическо безсилие. Те не могат да произведат теза, политика или критика към управлението, която да е свързана с реалността“, продължи с анализа си Борислав Цеков. И заключи: „За тях завладяна държава е тази, в която по пътя на свободните избори други са дошли на власт, а не те“.

