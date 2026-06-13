Проф. Пламен Киров прочете присъдата на Гюров. Не може да е премиер
Спрените правомощия и констатираната несъвместимост изключват възможността Андрей Гюров да бъде служебен премиер
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Спрените правомощия и констатираната несъвместимост изключват възможността Андрей Гюров да бъде служебен премиер
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