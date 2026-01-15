Борислав Цеков се произнесе за провокацията Андрей Гюров - премиер

От чисто правна гледна точка няма непреодолими пречки Андрей Гюров да бъде назначен за служебен министър-председател. Това заяви по бТВ конституционалистът доц. Борислав Цеков, като подчерта, че истинските рискове не са заложени в закона, а в политическите последици от подобен избор.

Според него проблемът произтича от съмненията около професионалния интегритет на Гюров, свързани с факта, че той не е упражнявал ефективно функциите си като подуправител на БНБ, след като е било прието, че не покрива напълно законовите критерии за поста. В този контекст евентуално решение президентът да му възложи управлението на държавата би било силно уязвимо и би отключило сериозен политически сблъсък, включително спорове за легитимността на служебното правителство.

Цеков обърна внимание и на напрежението между институциите, като подчерта, че държавният глава не следва да се поставя в позицията на орган, който насочва парламента какви закони да приема. В същото време и Народното събрание не би трябвало да си позволява да диктува на президента какви политически послания да отправя и какъв курс да следва. Подобно смесване на роли, по думите му, подкопава принципа на разделение на властите.

Конституционалистът напомни, че в кратък срок предстои връчване на проучвателен мандат на следваща парламентарна сила и че процедурата има смисъл само ако съществува реална възможност за нейното изпълнение. Ако още в началото е ясно, че няма политическа подкрепа за кабинет, или че мандатът ще бъде върнат, тогава целият процес се превръща във формалност без съдържание.

В този смисъл задържането на мандата без перспектива за правителство и в разрез с волята на останалите политически сили е недопустимо, предупреди Цеков. Подобно поведение, по думите му, само задълбочава институционалната криза и създава усещане за процедурен произвол.

Особено критичен бе той към идеите за спешни и радикални промени в Изборния кодекс непосредствено преди евентуален вот. Според Цеков подобни ходове са лишени от легитимност и неслучайно са подлагани на остра критика от Венецианската комисия. Честният изборен процес не се гарантира чрез експерименти в последния момент, а чрез стабилни правила, наблюдение и активна гражданска ангажираност.

Конституционалистът изрази и резерви към предложенията за въвеждане на сканиращи устройства към машинното гласуване. По думите му подобна мащабна промяна, предприета „в последната минута“, няма да подобри доверието в изборите, а напротив - може да го разклати допълнително.

Цеков подчерта, че в повечето утвърдени демокрации хартиената бюлетина остава основният инструмент за вот и че технологията сама по себе си не е гаранция за честност. Ключът е в контрола, прозрачността и участието на наблюдатели и застъпници.

„В последния момент всички се втурват да пренаписват правилата“, обобщи Борислав Цеков, като настоя, че изборите се защитават не с прибързани законодателни маневри, а с яснота, контрол и доверие от страна на обществото.

