Топ политолози бият аларма! Кална кампания

Бъдещият служебен министър-председател трябва да бъде фигура без съдебно минало и без конфликт на интереси, за да не се превърне самият избор на служебно правителство в източник на ново институционално напрежение. Това заяви политологът Татяна Буруджиева в „Тази сутрин“, подчертавайки, че при такъв профил дори евентуален избор на подуправителя на БНБ Андрей Гюров трудно би бил успешно атакуван пред Конституционния съд.

Според нея и колегите ѝ Стойчо Стойчев и Теодор Славев, дори и да бъде сезиран Конституционният съд, времето за произнасяне практически изчерпва мандата на служебното правителство, което превръща подобни процедури по-скоро в политически жест, отколкото в реален правен инструмент.

Вторият ден от консултациите при президента приключи с един изразен отказ и няколко категорични „не“, което според анализаторите ясно показва колко чувствителен е въпросът за служебния премиер. По думите на Теодор Славев страната е избегнала конституционна криза, тъй като все пак има поне един кандидат, готов да поеме отговорността, но това не означава, че изборът ще бъде безспорен. Той посочи, че около името на Димитър Главчев вече има натрупани съмнения за способността му да организира избори по безпристрастен начин.

По-остра беше позицията на Стойчо Стойчев, който предупреди, че в момента институционалните ходове се правят с оглед на предстоящия вот, а не в името на дългосрочна стабилност. Според него бързането със закриването на Антикорупционната комисия не е случайно и цели тя да не бъде използвана като инструмент в кампанията – нито официално, нито неофициално.

Именно тук анализаторите виждат основния риск. Очакванията са предсрочните избори да бъдат съпътствани от изключително агресивна и „мръсна“ кампания, в която ще излизат компромати, стари преписки и неофициална информация, събирана през годините от различни институции. Въпросът, според експертите, не е дали подобни материали съществуват, а доколко законът ще позволи те да бъдат използвани със съдебна тежест, или ще останат оръжие за политически натиск и публично очерняне.

На този фон Буруджиева изрази скептицизъм, че евентуален нов политически проект около Румен Радев би донесъл реална промяна, тъй като чрез служебните правителства той вече е бил активен участник в управлението. Според нея това прави твърденията за „нова алтернатива“ все по-трудни за защита пред избирателите.

Общото между позициите на анализаторите е ясно – служебният премиер ще бъде само първият сблъсък, а истинската битка ще се води в предизборната кампания, която се очертава като една от най-конфликтните и безпощадни през последните години.

