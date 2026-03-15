ДПС регистрира листите си. Пеевски първи в Благоевград

ДПС регистрира днес листите си за парламентарните избори на 19 април 2026. Лидерът на партията Делян Пеевски по традиция е водач на списъка в Благоевград.

Кандидати за народни представители на ДПС за 1 - ви МИР Благоевград са:

1. Делян Пеевски

2. Джевдет Чакъров

3. Арбен Мименов

4. Феим Иса

5. Мехмед Вакльов

6. Радослав Ревански

7. Фатима Йълдъс

8. Фазли Ролев

9. Ибраим Зайденов

10. Хамид Даутев

11. Милена Бунцева

12. Суат Кунгьова

13. Васил Башов

14. Величка Манолска

15. Ибрахим Пингов

16. Здравко Заимов

17. Мюдюн Юсеин

18. Денис Узунов

19. Иман Вакльова

20. Росица Медарова

21. Мартина Траянова

22. Христо Пешев

Във ВИДИН водач на листата е Цветан Енчев

Кандидати за народни представители на ДПС за 5 МИР Видин са:

1. Цветан Енчев

2. Ваньо Костин

3. Светослав Скорчев

4. Калин Петров

5. Албена Георгиева

6. Светла Ангелова

7. Виктория Солакова - Иванова

8. Николай Василев

В КЮСТЕНДИЛ водач на листата е Николай Златарски

Кандидати за народни представители за 10 МИР – Кюстендил:

1. Николай Златарски – народен представител в 50-ото и 51-вото Народно събрание, юрист

2. Георги Рангелов – общински съветник в община Дупница, предприемач

3. Татяна Андонова – икономист, гр. Кюстендил

4. Михаела Йорданова – експерт в социалната сфера, гр. Кюстендил

5. Мюретин Алиев – електротехник, гр. Бобов дол

6. Цветан Хлебарски – земеделски производител, гр. Рила

7. Александър Мутафчийски – общински съветник в община Сапарева баня

8. Милена Цекова – икономист, секретар на ДПС – община Кюстендил

В МОНТАНА водач на листата е Димитър Аврамов

Кандидати за народни представители от ДПС в 12-ти МИР Монтана:

1.Димитър Аврамов

2.Надя Петрова

3.Деян Георгиев

4.Мелани Сергеева

5.Замфир Борисов

6.Тереза Илиева

7.Кремена Томова

8.Валентин Валентинов

В ПЕРНИК водач на листата е Георги Попов

Кандидати за народни представители на ДПС за 14 МИР – Перник:

1. Георги Попов

2. Симеон Гебов

3. Милена Николова

4. Валери Радивоев

5. Кристиана Брейчева

6. Милена Стоичкова-Арсова

7. Георги Георгиев

8. Стефани Йорданова

В РУСЕ водач на листата на ДПС е Атидже Алиева-Вели

Кандидати за народни представители на ДПС за 19 -ти МИР РУСЕ

1. Атидже Алиева-Вели

2. Синан Вейсал

3.Юмгюл Яшарова

4.Борислав Рачев

5.Светлин Георгиев

6.Осман Юсеинов

7.Салих Салиев

8.Денис Исмаилов

9.Ферхан Арифов

10.Силвия Славова

11.Недялко Йорданов

12.Шинасидин Ферадов

13.Мюге Арифова

14. Айдоан Джелил

