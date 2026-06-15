Политика

Пеевски: Аз ще бъда най-отпред и ще ви водя! ДПС ще следва мисията си - това са хората!

Лидерът на ДПС направи промени в структурата и състава на ЦОБ на ДПС

Пеевски: Аз ще бъда най-отпред и ще ви водя! ДПС ще следва мисията си - това са хората!
15 юни 26 | 14:54
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Григор Атанасов

Лидерът на ДПС Делян Пеевски направи промени в структурата и състава на ЦОБ на ДПС. Това се случи на проведеното редовно заседание на Централния съвет на ДПС днес.

Предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС.

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Чух хората и винаги ще ги чувам, каза лидерът, който подчерта, че е провел редица срещи и разговори с представители на структурите, членове и симпатизанти на ДПС в последните близо два месеца от проведените парламентарни избори.

"Аз ще бъда най-отпред, и заедно с цялото ръководство ще защитим всеки, без значение дали е кмет, общински съветник или редови член и няма да допуснем никой да бъде несправедливо притискан и репресиран. Както подкрепихме кмета на Кърджали", заяви лидерът.

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Делян Пеевски напомни на ръководствата от цялата страна, че за ДПС приоритет са хората и работата за тяхното благополучие. А силата на ДПС е в единството на партията и изпълнението на нейната мисия - хората на България.

Новоизбраният ЦОБ на ДПС :

Делян Пеевски, председател

Нида Ахмедов, зам.-председател

Халил Летифов, зам.-председател

Ерол Мюмюн, зам.-председател

Радослав Ревански, зам.-председател

Искра Михайлова - Копарова, зам.-председател

Айтен Сабри

Атидже Алиева-Вели

Танер Кабилов

Айджан Ахмед

Неджми Али

Мехмед Атаман

Хамди Илиязов

Ертен Анисова

Димитър Аврамов

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Автор Григор Атанасов

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