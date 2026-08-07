Турция с мощен план. Ердоган превръща Джейхан в петролно чудо

Турция е напът да пренареди глобалната енергийна карта с грандиозен проект за милиарди, който ще превърне южното средиземноморско пристанище Джейхан в основен световен хъб за търговия и ценообразуващ център за петрол. Анкара ще копира едно към едно успешния модел на мегапристанището „Ротердам“ в Нидерландия, обяви турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар в ефира на националната телевизия ТРТ.

Златният петролен поток: 3,5% от световния пазар в ръцете на Анкара

Мащабите на турските амбиции са стряскащи. С разширяването на капацитета на тръбопроводите от Силопи до Джейхан, в комбинация с „Баку-Тбилиси-Джейхан“, през пристанището се очаква да преминават 3–3,5 млн. барела дневно,. Това представлява контрол над около 3,5% от целия глобален пазар.

Пактът с Багдад носи милиони долари чиста печалба

Стратегическият план вече е в ход. Ново споразумение с Ирак предвижда доставки от 750 000 барела дневно през петролопровода Киркук-Хабур-Басра. Тази инициатива се очаква да носи на Анкара около 500 милиона щатски долара годишно чист приход. Турция планира и регионални центрове за съхранение и нови рафинерии.

Турция се подсигури за зимата, Европа трепери

Турция демонстрира енергийна сигурност, запълвайки подземните си хранилища (Силиври и „Туз Гьолю“) на 100%, за разлика от ниските нива в Европа,. Анкара планира разширяване на капацитета и купуване на нови FSRU съоръжения.

Сблъсъкът на суперсилите: Реакциите на Вашингтон и Москва

Планът за Джейхан предизвиква геополитически реакции. Вашингтон подкрепя диверсификацията и покупките на американски LNG, но настоява Турция да спазва санкциите срещу руските енергийни гиганти и да ограничи руско-иранското влияние. Москва определя отношенията с Анкара като „жизненоважни“, но следи с повишено внимание, съзнавайки, че проектът за хъб може да подкопае монопола на руския тръбопроводен газ в региона.