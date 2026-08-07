Две подценявани професии станаха златни! Носят невиждани заплати

Две подценявани и пренебрегвани професии, защото се практикуват на строителната площадка, станаха златни и носят хиляди евро заплата на хората, които умеят да ги практикуват.

Някога багеристът беше просто работник на строителната площадка. Днес той е човекът, без когото не започва нито един голям обект. Преди първата копка на жилищен комплекс, магистрала, завод или инфраструктурен проект машината трябва да бъде подкарана от специалист, който може да превърне тонове желязо в прецизен инструмент.

А такива хора вече трудно се намират. Същата, ако не и по-тежка, е ситуацията с квалифицираните кранисти.

Строителните фирми в България се сблъскват с все по-голям недостиг на оператори на тежка техника - багеристи, кранисти, машинисти на фадроми, булдозери и специализирани машини. Причината е проста - техниката се обновява, проектите се увеличават, но хората, които умеят да работят с нея, намаляват.

Докато много млади хора се насочват към офиси и компютри, строителството търси други умения - точна ръка, опит и способност да управляваш машина, която струва стотици хиляди евро.

Багеристът - професия без университет, но с цена като за инженер

Съвременният багер няма нищо общо със старите машини от миналото. Новите модели са оборудвани с електроника, GPS системи, автоматично нивелиране и технологии, които изискват сериозна подготовка.

Операторът вече не е просто човек, който копае дупка. Той трябва да разбира от терени, наклони, подземна инфраструктура, строителни планове и да работи с огромна прецизност.

Една грешка може да струва хиляди евро - повреден тръбопровод, прекъснат кабел или забавяне на цял строителен процес. Затова добрите багеристи се превръщат в изключително ценни кадри, без които строителните компании не могат.

В момента заплатите за опитни оператори могат да достигнат до над 3000 евро месечно при големи обекти, специализирана техника и командировки. В някои случаи работодатели предлагат възнаграждения, сравними с тези на квалифицирани специалисти в индустрията.

В обяви за работа вече се срещат предложения за комбинирани позиции „кранист/шофьор/багерист“ със стартови възнаграждения около 1400–1700 евро нето, а при по-специализирана работа и повече опит сумите растат.

Кранистът - човекът, който движи милиони над земята

Ако багеристът оформя основата, кранистът изгражда небето над строежа. Зад всяка висока сграда стои операторът на кулокрана - човекът, който от десетки метри височина управлява товари с тегло тонове.

Това е професия с огромна отговорност. Една грешка при преместването на бетонен елемент, метална конструкция или тежка машина може да причини сериозни щети. Затова добрите кранисти са сред най-търсените специалисти в строителството.

Обявите за оператори на кулокрани в София показват стартови предложения около 1500–1700 евро нето, а за квалифицирани специалисти с необходимата правоспособност и дългогодишен опит сумите стигат 4 000 евро на месец. В Западна Европа минават 5 000 евро. Особено за най-добрите оператори, които работят с големи автокранове, индустриални кранове или международни проекти.

Машини за милиони чакат хора зад волана

Строителният сектор инвестира сериозно в нова техника. Само при багерите пазарът показва силен интерес към обновяване на машинния парк - през 2025 г. в България са отчетени стотици нови регистрации на различни видове багери, включително багер-товарачи, верижни и мини багери.

На пазара се появяват все повече машини с цени от десетки и стотици хиляди евро. Нов верижен багер, голям товарач или специализиран кран могат да бъдат инвестиция за милиони при големите строителни компании.

Проблемът е, че техниката може да бъде купена, но човекът, който може да я управлява професионално, се намира трудно.

Затова фирмите вече не просто търсят работници. Те търсят специалисти.

Строителният бум създаде нова битка - за майстори на машините

Жилищното строителство, инфраструктурните проекти, ремонтите на пътища и развитието на индустриалните зони поддържат постоянно търсене на оператори.

Компаниите инвестират в нови багери и кранове, обучение на млади кадри, сертификати за работа със специализирана техника, сервиз и поддръжка на машините.

Защото една машина, която не работи, губи пари всеки ден.

Някои фирми вече предпочитат сами да обучават хора, вместо да чакат готови специалисти на пазара.

Професията на бъдещето може да бъде с лостове за управление, а не с клавиатура

Докато обществото години наред говори за професиите в технологичния сектор, строителството създава нова категория високоплатени специалисти.

Багеристът и кранистът вече не са просто работници на обекта. Те са оператори на сложни машини, които струват колкото луксозни имоти. И в свят, в който все повече хора търсят работа пред компютър, човекът, който може да управлява 50-тонна машина с точност до сантиметър, се превръща в един от най-ценните кадри.