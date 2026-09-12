Две подценявани професии станаха златни! Носят невиждани заплати
Строителните фирми чакат с месеци за обучени кадри
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Строителните фирми чакат с месеци за обучени кадри
Общините настояват държавата да осигури средства, за да не спрат инфраструктурните инвестиции
Необходимо е да се търсят нови финансови инструменти, с които да се решават инфраструктурните проблеми на Столична община
Два големи инфраструктурни проекта стартира през 2019 г община Черноочене
Има сериозен интерес от различни турски инвеститори към големи инфраструктурни проекти, към изграждането на мощности и разширяването на такива в Бълга...
Пречка пред инвестициите е липсата на тол система за платени пътища Пенсионните фондове и държавата проучват възможности дружествата да инвестират в...
Подобна индустриална зона е била планирана и в България
София. Четири основни инфраструктурни проекта на обща стойност 2 млрд евро ще са във фокуса на държавата през следващия период на европомощтта 2014-20...