Кошмар в столицата. Стрелят по имоти

С публикация в социалните мрежи жена твърди, че непознат за нея мъж е стрелял с оръдие, наподобяващ въздушен пистолет, по имоти в столичния квартал "Симеоново".

Леонора Симеонова разказва, че стрелбата е станала точно пред дома й.

Мъжът е стрелял по нейната къща и тези на съседите й.

Жената сподели и видео. Въпреки че на него не се вижда стрелба или пистолет, тя твърди, че стрелбата е дошла от същия автомобил и човека, който го управлява.

"Не знаем какво точно е оръжието и какви са намеренията на този човек", казва тя в поста си. Тя призова нейните съкварталци да споделят поста й, за да може информацията да достигне повече хора в района.

Тя апелира и за информация от всеки, който разпознава човека или автомобила, да сигнализира в полицията или да се свърже с нея.

Към този момент няма информация от полицията.