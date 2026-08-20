Битката за лифтовете на Витоша влиза в нова серия

Столичният общински съвет (СОС) се събира извънредно за нов сблъсък около бъдещето на лифтовете на Витоша. Съветниците трябва повторно да разгледат решенията за устройствените планове на новата въжена линия "Алеко 1" и трасето "Княжево-Копитото", върнати от областния управител на София Йовелина Тихова, съобщи БНР.

Според нея процедурите са започнали без необходимата екологична оценка и съгласуване по Закона за горите, а има и противоречие с действащия план за управление на Природен парк "Витоша". Председателят на СОС Цветомир Петров обаче очаква съветниците отново да подкрепят решенията.

Предупрежденията дойдоха още при първия вот

Двата проекта получиха зелена светлина от СОС на 23 юли с 40 гласа "за", 3 "против" и 9 "въздържал се". Още тогава съветници от няколко политически сили предупредиха, че липсата на предварително съгласуване с държавните институции може да доведе именно до връщане на решенията от областния управител. Официалните документи на СОС показват, че става дума за решения 603 и 604 - за специализиран подробен устройствен план за "Алеко 1" и за новата линия "Княжево-Копитото".

Спорът стигна до защитената територия

Основният аргумент на Тихова е, че разрешаването на устройствени планове за съоръжения в защитена територия изисква екологична оценка. Според областния управител е необходимо и съгласуване по Закона за горите.

Другият проблем е действащият план за управление на Природен парк "Витоша". Според мотивите за връщането той допуска ремонт и подмяна на съществуващи съоръжения, но не и изграждането на нови, каквито предвиждат част от решенията.

"София не може да бъде държана в застой"

Цветомир Петров защити повторното гласуване и настоя, че градът трябва да стигне до конкретни действия след години обещания за възстановяване на достъпа до планината.

"За лифта се говори от години, но софиянци вече не очакват поредните обещания, а конкретни действия. С двете решения даваме равен старт на процедурата за "Алеко 1" и "Княжево-Копитото", което е важна крачка към Витоша отново да бъде достъпна с модерен, удобен и екологичен транспорт", заяви председателят на СОС.

Петров добави, че очаква общинските съветници отново да застанат зад решенията. "София не може да бъде държана в застой заради формални пречки или политически сметки, така че нашата отговорност е да защитаваме интереса на софиянци и да движим развитието на града напред", каза той.

И ледената пързалка се връща за прегласуване

Третият върнат доклад засяга ледената пързалка в Княжеската градина. Областният управител оспорва предоставянето на публичен общински имот за тригодишно ползване и търговска експлоатация от частно дружество без публичен търг или публично оповестен конкурс.

Сред мотивите е и липсата на обществено обсъждане или консултация с гражданите. Първоначалното решение на СОС от 23 юли предвижда тристранно споразумение между Столична община, фондация "София - европейска столица на спорта" и частното дружество.