Зъбното досие вече е в телефона. Ето какво можем да проверим

Една от най-практичните нови функции в електронното здравно досие вече е достъпна за пациентите. Прегледите и леченията при зъболекар вече могат да се проследяват директно през приложението еЗдраве и уеб версията на електронното здравно досие, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Така всеки може на едно място да види какво е установено при прегледите, какво лечение е извършено и за кой конкретен зъб се отнася.

Всеки зъб вече има своя история

Новият модул „Дентални прегледи“ показва състоянието на всички зъби - както постоянните, така и млечните. Чрез бутона „Вашият зъбен статус“ се отваря визуална схема на съзъбието, а при избор на конкретен зъб се виждат записаните за него прегледи и лечения.

Това е особено полезно за хора, които са сменяли стоматолога си или не помнят кога и каква манипулация им е правена. Вместо да разчитат на спомен или на хартиени документи, могат да проверят наличната информация директно в досието си.

Данните се обновяват автоматично

След всеки преглед, който стоматологът въведе в Националната здравноинформационна система, информацията се появява автоматично и в електронното досие. Старите данни не се изтриват, така че пациентът може да проследява лечението си назад във времето.

Така например може да се види кога е установен даден проблем, какво е направено впоследствие и дали по същия зъб е имало нова намеса.

Вижда се и кой стоматолог е извършил лечението

Документът за всеки преглед съдържа подробности за състоянието на зъбите, направеното лечение и приложените документи. Посочени са още стоматологът, извършил прегледа, лечебното заведение, началният и крайният час и начинът, по който е финансирана услугата.

При извършено лечение се виждат и конкретните манипулации, както и зъбите, за които се отнасят. Това може да бъде много полезно при посещение при нов стоматолог, при необходимост от второ мнение или при продължаващо лечение.

Трябва да обновите приложението

За да използват новата функционалност на телефона си, потребителите трябва да обновят приложението еЗдраве до версия 2026.9.30.

След актуализацията новият модул става достъпен за всички данни, които стоматолозите вече са въвели за съответния пациент в Националната здравноинформационна система.

Функцията за проследяване на денталните прегледи е сред най-желаните от потребителите допълнения към електронното здравно досие. Голямото й практическо предимство е, че превръща досега разпокъсаната информация за лечението на зъбите в лесно достъпна лична история, която пациентът може да провери във всеки момент.