Веригите буквано се подиграха с инициативата "Кошница с грижа" на правителството. Това каза председателят на Комисията по земеделие и храни в НС Явор Гечев в студиото на "120 минути". Той припомни как на среща с земеделския министър Пламен Абровски представителите на веригите заявиха публично, че подкрепят инициативата, а след това просто я саботираха.

Всички се съгласиха. След което започнаха да се получават аномалии. Кошница с грижа – захар. Какво здравословно и какво точно от първа необходимост има? Или пък промоция, при която виждате едни и същи домати на щанда. Просто взимаш една такава стока от промоцията с 50% и местиш на тази с 15% на „Кошница с грижа“. Самите вериги се подиграха с тази акция, която беше подигравка не към управляващите, а по-скоро към гражданите и към самата държава“, заяви Гечев.

Явор Гечев коментира рекордната глоба от 76 млн. евро, наложена на "Кауфланд" от КЗК, и обясни, че нарушенията са доказани.

„Когато става дума за законодателството, пазарлъци не може да има. Независимо колко голям или малък е един пазарен субект, той нито може да плаши, нито да се оттегли от държавата току-така", каза народният представител от ПБ.

На въпрос защо КЗК „глоби с много една верига, а не с малко няколко субекта“, той отговори: „Справили сме се добре със Закона за защита на конкуренцията, който за две седмици написахме. Искахме институциите да работят, сега не може да се сърдим на КЗК и КЗП, че го правят. За първи път западните собственици на вериги у нас разбраха какво се случва в България и ясно казаха, че не го одобряват.“

„Шегувах се с приятел, че навремето си мечтаехме да имаме заплати като в Германия, сега си мечтаем да имаме цени като в Германия, което е жалко. Ние сме цивилизована държава и трябва да ни приемат като такава. Всички са равни пред закона“, категоричен е Гечев.

„Бас държа, че за този месец официалните данни на държавата ще сочат намаляване на цените на храните за сметка на печалбите на веригите. Те осъзнават, че трябва да са партньор на държавата“, смята още той.

Българинът е горд човек, не позволява да го обиждат на държавност

Българинът е горд човек, когато го обидиш на държавност, той реагира много остро, коментира Гечев. Затова и на първия ден бе изтеглен шефът на „Кауфланд“ - усетиха се, че прекалиха, коментира народният представител от "Прогресивна България". Михаил Петров си позволи циничното изказване, че ако „Кауфланд“ тръгне по бобслея на фалита, случаят КТБ ще се види на българите като "летен бриз". Той светкавично бе уволнен, а веригата се извини на държавата.

Повишаването на риска за корабоплаването в Черно море води до по-високи транспортни разходи и застраховки. Това може да затрудни износа на българска земеделска продукция, но не се очаква да окаже пряко влияние върху цените на храните у нас, коментира още Гечев.

По думите му няма непосредствена заплаха за българската територия, териториалните води и пристанищата, но съществуват други рискове, свързани със застраховките и нежеланието на някои корабни компании да навлизат в Черно море.

„Не по този начин, който е на пръв поглед видим. Слушах предишния разговор, беше изключително интересен и много точен. Вашият събеседник много точно каза рисковете. Каза, че не съществуват най-директни рискове по отношение на териториалните води. Има уязвимост на териториалните води, има ограничения. GPS сигналите не работят както трябва. Там се съчетават търговските кораби заедно с риболовните кораби и гъстотата им създава различни проблеми.

Игрите с промоциите

По думите му обаче намаленията не трябва да се случват за сметка единствено на производителите.

„Моето мнение е, че не само промоциите трябва да са такива, защото промоциите по начина, по който ги правиха до момента, не бяха съвсем правомерни и ощетяваха до голяма степен българските производители. Защото, ако при една промоция аз мога да ти налагам условия, които не са равноправни, ако мога да взема цялата промоция от производителя, а да не дам нищо от собствената си печалба, това не е много добра промоция“, обясни Гечев.

Той посочи, че в новото законодателство са предвидени ограничения за участието на производителите и търговските вериги в промоционалните кампании.

„В новото законодателство пише, че когато правите промоция, тя не може да е повече от 10% от общата цена. И съответно, ако я поиска веригата, тя трябва да е поне толкова отстъпка от собствената си печалба, колкото взема от производителя. Ако производителят я поиска, ако той иска да реализира нещо, тогава ограничение няма“, заяви той.

Гечев даде пример с български продукт, който може да бъде поставен в по-неблагоприятна позиция спрямо вносен конкурент.

„Представете си кашкавал български, да речем някакъв заместител на жълто сирене. Когато единият и другият продукт са качествени, са измерими, но единият има 25% надценка, другият има 85%. Като този, който е българският, по принцип по-слабият играч на пазара, просто бива убит. А защо се случва това? Защото това бяха досегашни търговски практики. В момента на практика това, което направихме като законодателство, не го позволява“, обясни той.

Според него големите вериги започват да осъзнават, че трябва да бъдат партньори както на държавата, така и на производителите и потребителите.

Няма заплаха за България

Аз също мисля, че таргетът на ударите, които са свързани с войната в Украйна, не е българска територия, нито български кораби. Но това е част от икономическата война, която се води“, заяви Гечев.

Той подчерта, че България вече е косвен потърпевш от ситуацията.

„Първо да успокоим гражданите, че нито един от анализите, които съм виждал, чел, или аз мисля, не показва, че има някаква заплаха по отношение на сигурността на локално ниво. Това е изключително важно да се каже. Няма и преки заплахи за териториалните води и българските пристанища. Но другият въпрос е, че застраховките и отказът на корабни компании да влизат изобщо в Черно море нарастват. Което вдига невероятно цените“, обясни той.

„Нито един от анализите не казват, че има заплаха за снабдяванията на „Лукойл”, няма заплахи и за нашите пристанища, но застраховките поскъпнаха, което вдига цените“, увери той.

Какво се случва с износа на българско зърно?

Гечев посочи, че огромна част от произведеното в България зърно е предназначено за износ. Страната ни произвежда между 6,5 и 7 милиона тона, а в определени години количествата достигат и до 9 милиона тона. Вътрешното потребление е около милион и нещо, а останалата продукция се изнася.

„Включително царевица, включително слънчоглед, включително всички обемни зърнени култури. Излиза предимно по море. Другата дестинация, през която излизат по-големи количества, е Дунавският път нагоре. Той пък и тази година заради маловодието на Дунав е проблемен“, коментира председателят на земеделската комисия.

По думите му затрудненията при износа се отразяват най-вече върху земеделските производители.

„Това затруднява износа, като, за съжаление, цената я плащат земеделските производители. Тоест това няма пряко да повлияе на цената вътре в България по отношение на храните. Но по отношение на износа на земеделски продукти – да. Пак казвам, цената засега не е чак толкова голяма по отношение на застраховките на българските пристанища, но тя се отразява и в нежеланието на корабните компании да влизат изобщо в Черно море“, каза Гечев.

Според него България може да издържи още една година, ако се наложи да складира произведеното зърно, но не бива да се допуска подобен сценарий.

„България може да издържи още една година със складирано зърно, но това не трябва да стигне дотам. Тоест проблемът не е само за България. България, ако няма да може да изнесе големи количества, да, това е проблем. Да речем, че ще задържим тези количества. Но светът е разделен географски много странно. Това е обемна продукция. Има няколко места, където се произвеждат зърнени храни. Едното е Латинска Америка. Но тук, в Черноморския регион, най-големият производител е Русия. Украйна също е сред най-големите“, посочи той.

Гечев обърна внимание, че големите потребители на зърно са в Африка, както и в Близкия и Далечния изток. Според него продължителното нарушаване на търговските потоци може да доведе до проблеми с търсенето и предлагането на пшеница в региони, в които няма местно производство.