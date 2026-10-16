Черно море удари българската реколта. Опасност за милиони тонове зърно

Сериозна опасност надвисва над българския износ на зърно заради военните действия в Черно море. Кораби вече отказват да пристигат в наши пристанища, а други отлагат курсовете си и изчакват в южната част на морето. За това предупреди председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов в предаването пред БНТ. Проблемът е особено тревожен, защото България има около 5 милиона тона пшеница за износ, а при продължителна блокада няма реална възможност тези количества да бъдат транспортирани по друг маршрут.

Рязък обрат само за няколко дни

По думите на Проданов обстановката се е влошила изключително бързо. Допреди дни зърненият сектор не е отчитал откази на кораби, но от 15 октомври ситуацията е коренно различна. „Вече имаме кораби, които отказаха да дойдат на българските пристанища“, съобщи той.

Други плавателни съдове забавят пристигането си и изчакват в южната част на Черно море. Това създава непосредствен риск за българските производители, които разчитат на морския транспорт, за да реализират продукцията си на международните пазари.

Само преди седмица земеделският министър Пламен Абровски съобщи, че няма данни за отказани кораби във Варна и Бургас. Новото предупреждение на Проданов показва колко бързо се е променила обстановката.

Пет пъти по-скъпи застраховки, опасност от загуба на пазари

Първите икономически последици от атаките срещу търговски кораби вече се усещат от земеделските производители. Според представители на сектора застраховките на товарите са поскъпнали петкратно, а цената на транспорта от Черноморския басейн е нараснала пет-шест пъти от началото на войната в Украйна.

Тези разходи се отразяват пряко върху конкурентоспособността на българската продукция. Зърното става по-скъпо за транспортиране, докато производителите са принудени да приемат по-неизгодни условия, за да реализират реколтата.

Проданов предупреди и за още по-опасен сценарий. Ако корабоплаването продължи да бъде затруднено, България може да започне да губи традиционните си международни пазари, които ще бъдат търсени от други доставчици.

България няма откъде да изнесе житото

Най-големият проблем е липсата на достатъчно развита алтернативна транспортна инфраструктура. „България няма алтернатива на черноморските си пристанища“, подчерта Проданов.

Той припомни, че Европейската комисия обсъжда още от 2021 г. създаването на допълнителни транспортни маршрути към гръцките пристанища. Българската железопътна свързаност с Гърция обаче е в незадоволително състояние, а капацитетът на съществуващите трасета не позволява изнасянето на милиони тонове зърно.

Затова председателят на асоциацията настоя държавата да предприеме действия в две посоки - незабавно осигуряване на безопасно корабоплаване до българските пристанища и дългосрочно изграждане на алтернативни маршрути през Гърция.

Пълни складове и риск от срив на цените

Проданов предупреди, че при продължително затрудняване на износа последиците за българското земеделие могат да бъдат тежки.

Страната потребява около 1,2-1,3 милиона тона пшеница годишно, докато значително по-голямата част от производството е предназначена за чуждите пазари. Ако продукцията остане у нас, складовете ще продължат да се запълват, а производителите ще се изправят пред все по-сериозни трудности с реализацията й.

Парадоксът е, че при подобна криза световната цена на пшеницата може да се повиши заради ограничените доставки, докато в България тя да падне заради натрупването на непродадено зърно.

Това би поставило фермерите под двоен натиск - по-ниски приходи и растящи разходи за съхранение. Допълнителен проблем е, че складовете трябва да поемат и реколтата от слънчоглед, царевица и ечемик.

Заплахата вече е и световна

Според Проданов кризата в Черно море има измерения, които далеч надхвърлят българските граници. От приблизително 800 милиона тона годишно световно производство на пшеница само около 200 милиона тона участват в международната търговия.

В определени години почти половината от тези количества идват от Черноморския регион и свързаните с него експортни маршрути. Затова трайното прекъсване на корабоплаването може да предизвика сериозни сътресения в доставките и цените на храните в световен мащаб.

Председателят на зърнопроизводителите настоя България спешно да гарантира сигурността в териториалните си води и достъпа до пристанищата. Според него това е необходимо не само за спасяването на настоящия износ, но и за запазването на позициите на страната ни като важен доставчик на пшеница.