Мощните вълни и силният вятър превърнаха плажа в Лозенец в необичайна гледка.
Голяма част от пясъчната ивица е покрита с плътен слой морска пяна, която достига до крайбрежните обекти.
Макар и атрактивно, явлението не е необичайно при силно морско вълнение.
Разбиващите се вълни смесват водата, въздуха и естествените органични вещества в морето.
Така се образува гъста пяна, която вятърът натрупва по брега. На места плажната ивица изглежда като покрита със сняг.
Морето остава изключително бурно, а приближаването до крайбрежието е опасно.
В същото време, нивото на река Велека се покачва заради влошените метеорологични условия. От местната администрация предупреждават за опасност от преливане и заливане на пътя към село Синеморец.
Властите апелират шофьорите и пътуващите да бъдат особено внимателни, да следят обстановката и да съобразяват придвижването си с метеорологичните условия.