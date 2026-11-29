Мощните вълни и силният вятър превърнаха плажа в Лозенец в необичайна гледка.

Голяма част от пясъчната ивица е покрита с плътен слой морска пяна, която достига до крайбрежните обекти.

Макар и атрактивно, явлението не е необичайно при силно морско вълнение.

Разбиващите се вълни смесват водата, въздуха и естествените органични вещества в морето.

Така се образува гъста пяна, която вятърът натрупва по брега. На места плажната ивица изглежда като покрита със сняг.

Морето остава изключително бурно, а приближаването до крайбрежието е опасно.

В същото време, нивото на река Велека се покачва заради влошените метеорологични условия. От местната администрация предупреждават за опасност от преливане и заливане на пътя към село Синеморец.

Властите апелират шофьорите и пътуващите да бъдат особено внимателни, да следят обстановката и да съобразяват придвижването си с метеорологичните условия.