Конкурсът „Бизнесдама на годината“, едно от най-утвърдените събития, посветени на успешните жени в България, събра забележителни представителки на различни индустрии, модата, културата и обществения живот. Церемонията отличи единадесет от тях - с впечатляващи професионални постижения, международно признание и принос към социума. Както се знае, организатор и собственик на марката за благородната надпревара е лорд Евгени Минчев - международен пиар експерт и уважаван благотворител, патрон на Английския камерен оркестър, член и дарител на Обществото на Шопен в Обединеното кралство.

Камелия Стефанова, Весела Илиева, нотариус Весела Ивчева, Мариана Печеян, Васка Пенкова, Мария Стоева и дамите от модата Анелия Петкова и Пепи Тодорова сред наградените

Събитието имаше особено благородна мисия - част от приходите ще бъдат предоставени в подкрепа на музиката. Неслучайно почетен патрон беше оперната прима Еделина Кънева, директор на Националния музикален театър „Стефан Македонски“. Пожизнен почетен председател на конкурса е изтъкнатата бизнесдама Мариана Печеян, а почетен председател за 2026 година стана международният одитор Светла Евтимова.

Почетният председател на конкурса за 2026 Светла Евтимова и бизнесдамата Камелия Стефанова

Голямата награда „Бизнесдама на годината 2026“ бе присъдена на Мануела Костадинова за впечатляващия си принос в бизнеса и благотворителността /на челната снимка с лорд Евгени Минчев/. Тя развива успешна дейност и в Лондон, където притежава ресторанти, като един от тях е елитният Fiorenza. Гран при й бе връчен от Еделина Кънева и Ребека Риофрио - председател на Британското парламентарно общество за изкуство, мода и спорт и съдружник на Евгени Минчев в Business Fashion Awards в Лондон. С престижно отличие за 20 години в бизнеса беше почетена Весела Илиева, управляващ партньор на Unique еstates, Christie’s International Real еstate, New еstates и Savoir в Дубай, заместник-председател на борда на Realto Group. С огромен опит в недвижимите имоти тя има значителен принос за развитието на сектора у нас. Призът й връчи нотариус Милена Георгиева.

Топ нотариус Милена Георгиева връчи наградата за 20 години в бизнеса на Весела Илиева от Unique estates

Дизайнерката Пепи Тодорова беше зарадвана с отличие за международен принос в модата. С близо десетгодишен присъствие на британската сцена и членство в British Fashion Council, тя развива бранда Pippa Todorson. Дизайнерката има пет самостоятелни ревюта в официалния календар на London Fashion Week, а на 19 февруари ѝ предстои ново представяне под мотото The Game of Temptationс колекцията Four seasons of a woman.

Три бляскави дами от зодия Везни - Мария Стоева, Мариана Печеян и Еделина Кънева

Почетен приз получи и Анелия Петкова, която представя в България световноизвестните булчински и официални колекции Pronovias, творенията на самия Роко Бароко и още десет бранда от Европа и Северна Америка. За постиженията си в международната компания APL награда получи Васка Пенкова, а призът й връчи Елвис Плъгис, чиято компания наскоро организира кралска галавечер в подкрепа на Английския камерен оркестър. Меглена Кирилова-Анева, представител на американския застрахователен гигант MetLife, получи статуетката от Мариана Печеян за своя принос в животозастраховането. Специално признание има и за Мария Стоева, една от легендите в българския мебелен бизнес. Повече от 35 години тя оставя забележителна следа в бранша.

Бизнесдамата Ребека Риофрио и съпруга й Елвис Плъгис долетяха от Лондон за престижното събитие. Те обявиха Светла Евтимова за почетна дама на предстоящите награди Business Fashion Awards London

Популярната телевизионна водеща и предприемач Гергана Малкоданска бе уважена за ролята на компанията ѝ Elegant Living в света на луксозния интериор. Съпругът й Алекс Ковачев прие отличието от ръцете на легендарния спортен журналист Крум Савов. Особено емоционална е наградата за Камелия Стефанова, собственик на Brainstorm Consult и многократен носител на отличия от конкурса. Този път тя излезе на сцената за специалния приз „Вдъхновение“ - за подвига да даде живот на пет деца. През юни бизнесдамата стана майка на близнаци. Нотариус Весела Ивчева, която също бе отличена, благодари за поредното признание за забележителната си кариера, в която от десетилетия постига върхове и респект.

Със своята дългогодишна история „Бизнесдама на годината“ продължава да утвърждава женското предприемачество, професионалните постижения и обществената ангажираност. А тазгодишната благотворителна кауза придава на събитието и международно културно измерение, свързвайки българския бизнес елит с една от най-престижните музикални институции на Великобритания - Английския камерен оркестър.