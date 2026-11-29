Френското сирене "Конте" беше обявено за най-доброто в света за 2026 г. на международния конкурс World Cheese Awards, който се проведе в испанския град Кордоба. Победителят успя да надделее над внушителната конкуренция от 5330 сирена, представени от производители от 45 държави. Най-високото отличие заслужи деликатес от планинския регион Юра, който е отлежавал цели 24 месеца и е впечатлил журито със сложния си вкус, богат аромат и дълготраен послевкус. За резултатите от престижното състезание съобщава британското издание "Тайм аут", като подробности за победителя представя и "Евронюз".

270 експерти избраха световния шампион

World Cheese Awards често е наричан "Оскарите на сиренето". Тазгодишното издание събра производители от десетки държави, които представиха своите най-добри продукти пред международно жури от 270 специалисти от 51 страни.

Сред оценяващите имаше майстори на сирена, търговци, представители на големи вериги, журналисти и специалисти по зреене на млечни продукти. Всеки образец беше оценяван по външен вид, консистенция, аромат и вкус.

В надпреварата участваха не само държави с вековни традиции като Франция, Италия, Испания и Швейцария, но и производители от Турция, Япония, Бразилия, Индия и Мексико.

Победителят се оказа френското "Конте Фор де Рус", произведено от Fromageries Arnaud под марката JuraFlore. Сиренето е изработено от сурово краве мляко и е отлежавало две години в специални изби, разположени в бивша военна крепост в планината Юра.

Финалът се превърна в истинска драма. Три сирена завършиха с еднакъв резултат от 81 точки - френското "Конте", швейцарският "Грюер" и френското овче сирене "Осоу-Ирати".

За определяне на победителя журито приложи специална процедура, при която най-високата и най-ниската индивидуална оценка на всяко сирене бяха изключени. След окончателното преизчисляване първото място беше присъдено на "Конте".

Орехов вкус, който остава дълго след последната хапка

Испанският експерт Рафаел Домингес, член на финалното жури, призна, че френското сирене го е впечатлило още при първата дегустация.

"То беше привлекателно на външен вид. Ароматът беше наситен, с бульонни нотки, както се очаква, а вкусът ме завладя. Имаше толкова много пластове - прекрасни орехови и пикантни нотки, след това силно изразен умами вкус, който се задържаше още около две минути", разказа специалистът пред британския "Телеграф".

Домингес призна, че първоначално се е надявал победителят да бъде испанско сирене, но качествата на френския деликатес са го убедили да промени предпочитанието си.

"Исках да победи испанско сирене, но съм доволен от победителя. Това е великолепно сирене", заяви той.

Тайната на "Конте" е в продължителното му зреене и традиционния начин на производство. Сиренето произхожда от източна Франция, където се произвежда от векове. Още през XIII век местните фермери започнали да обединяват млякото си в общи мандри, за да създават големи пити, които могат да се съхраняват през зимата.

Днес производството му се подчинява на строги правила за произход и качество. Победилият продукт е отлежавал в бившата военна крепост "Фор де Рус", превърната в огромно хранилище за сирена с подходяща температура и влажност.

Сред останалите отличени продукти попаднаха италианско синьо сирене от козе мляко и португалско зряло овче сирене, получили по 79 точки. Испанското "Курадо Фуенте Ла Сиера" завърши със 78 точки, а швейцарското "Калтбах Апенцелер" получи 77.

Всичките 14 финалисти в конкурса тази година бяха от пет европейски държави - Франция, Швейцария, Италия, Испания и Португалия.