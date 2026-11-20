Ароматният домашен бульон е основата на много вкусни супи и ястия, но невинаги се получава толкова бистър и златист, колкото ни се иска. Дори когато внимателно отстраняваме пяната по време на варенето, течността понякога остава мътна и с неапетитен вид. Оказва се, че има интересен кулинарен трик, за който са необходими само няколко кубчета лед. Те се добавят в определен момент от приготвянето и могат да улеснят избистрянето на бульона.

Как ледът помага за избистрянето

Причината бульонът да стане мътен обикновено е свързана с белтъците, които се отделят от месото при нагряване, както и с дребните капчици мазнина. При силно кипене те се разпръскват в течността и образуват фини частици, които трудно могат да бъдат отстранени с обикновена решетъчна лъжица.

Според популярния кулинарен похват добавянето на лед предизвиква краткотрайно охлаждане на повърхността. Това може да помогне на част от мазнината и белтъчните частици да се съберат, така че да бъдат обрани по-лесно. Методът не гарантира напълно прозрачен бульон, но може да подобри външния му вид, особено когато е съчетан с правилно варене.

Кога точно се слагат кубчетата

Най-подходящият момент е към края на приготвянето, когато месото или зеленчуците вече са омекнали. Първо трябва да намалите котлона, така че бульонът да спре да кипи бурно. След това поставете в тенджерата две-три по-големи кубчета лед на около три-четири литра течност.

Изчакайте приблизително 15-20 секунди и внимателно оберете с решетъчна лъжица появилата се на повърхността пяна и събралите се частици. Ако са останали неразтопени парченца лед, можете да ги отстраните заедно с тях. Накрая покрийте тенджерата с капак и оставете бульона да престои около пет-седем минути.

Този лесен похват е особено подходящ за пилешки и месни бульони, при които се отделят повече белтъци и мазнина.

Още три тайни за вкусен домашен бульон

За да получите хубав, бистър бульон, голямо значение има и начинът, по който започвате варенето. Когато приготвяте месен бульон, залейте месото със студена вода и го загрявайте постепенно. Така отделящата се пяна по-лесно може да бъде събрана и отстранена.

След завирането намалете температурата. Течността трябва само леко да къкри, а не да ври силно. Бурното кипене разпръсква мазнината и останалите частици, което прави бульона по-мътен.

Добре е и солта да се добавя към края на приготвянето. Така ще можете по-точно да прецените необходимото количество, защото при продължителното варене част от водата се изпарява и вкусът става по-концентриран.

Ако въпреки тези мерки бульонът остане мътен, може да го прецедите през фина цедка или няколко слоя чист тензух. Така ще отстраните по-едрите частици и ще получите по-гладка и приятна на вид основа за любимите домашни супи.