Картофите стават неустоими с тази лесна испанска рецепта

Само половин килограм картофи, пет яйца и малко зехтин са достатъчни за приготвянето на едно от най-обичаните ястия в испанската кухня. Прочутата картофена тортиля е едновременно евтина, засищаща и изненадващо лесна за приготвяне, като цялата рецепта отнема около 30 минути.

Румънската кулинарна авторка Лаура Лауренциу предлага интересна разновидност на традиционното ястие, при която се използва значително по-малко мазнина, без да се жертва вкусът. Резултатът е апетитен дебел омлет, изпълнен с нежни картофени резенчета, който може да се поднесе както за закуска, така и за обяд или вечеря.

Малко продукти, много вкус

Картофената тортиля, известна в Испания като tortilla de patatas, е сред най-разпознаваемите специалитети на страната. За разлика от мексиканската тортиля, която представлява тънка питка, испанският вариант е дебел омлет, приготвен основно от картофи и яйца.

Лаура Лауренциу разказва в своя кулинарен сайт, че се е влюбила във вкуса на ястието по време на пътуване до Испания заедно с дъщеря си. В хотела, където отседнали, всяка сутрин сервирали картофена тортиля. Впечатлили я простотата на рецептата, нежната консистенция на яйцата и приятната сладост, която добавял лукът.

Именно лукът е една от спорните съставки в традиционната испанска рецепта. Някои готвачи настояват, че истинската тортиля трябва да съдържа единствено картофи и яйца. Лауренциу обаче предпочита да добавя малко лук, защото според нея той прави вкуса значително по-богат.

Какви продукти са необходими

За четири порции са нужни 500 грама картофи, 5 средно големи яйца или 4 големи, 50 милилитра зехтин екстра върджин и около 35 грама лук, което е приблизително една съвсем малка глава. Необходими са още малко вода, сол и прясно смлян черен пипер на вкус.

Любопитното е, че в някои традиционни испански рецепти за тортиля се използват стотици милилитри зехтин. Лауренциу е намалила количеството до едва 50 милилитра, като е приложила стар домашен начин за приготвяне на картофи, научен от баба й.

Вместо да ги пържи в голямо количество мазнина, тя ги задушава под капак с малко вода. Така картофите омекват, без да поемат излишно количество мазнина.

Тайната е в правилното приготвяне на картофите

Първо картофите се обелват, измиват и подсушават. След това се нарязват на равномерни филийки с дебелина около 3-4 милиметра. Това е важно, защото така всички резенчета се приготвят приблизително за едно и също време.

Ако се използва лук, той се нарязва на много тънки ивици. За рецептата е подходящ дълбок тиган с диаметър около 24 сантиметра.

В тигана се загряват 50 милилитра зехтин на умерен огън за около 20-30 секунди. Добавят се картофите и се разбъркват внимателно, така че всяко резенче да се покрие с тънък слой мазнина.

След това се прибавят лукът и солта. Огънят се намалява, наливат се около две супени лъжици вода и тиганът се покрива с капак.

Картофите се оставят да се задушават до пълното им омекване. Приблизително на всеки пет минути капакът се повдига и резенчетата се обръщат внимателно с шпатула. Ако водата се изпари, може да се добави още съвсем малко.

Как се получава прочутата испанска тортиля

Докато картофите се приготвят, яйцата се разбиват в достатъчно голяма купа. Добавят се сол и щипка черен пипер, като сместа се разбърква до еднородност, без да се образува гъста пяна.

Когато картофите са омекнали и леко са се зачервили, съдържанието на тигана се прехвърля при яйцата. Всичко се разбърква внимателно, за да може яйчената смес да проникне равномерно между картофените резенчета.

Тиганът отново се поставя на котлона на умерен към слаб огън. В него се изсипва цялата смес и повърхността се заглажда с шпатула. Когато краищата започнат да се стягат, може внимателно да се придвижат към средата, за да се осигури равномерно приготвяне.

Тортилята се оставя да се готви около три минути и половина, докато долната страна придобие приятен златист цвят.

Един лесен трик прави ястието красиво като торта

Най-интересният момент при приготвянето е обръщането на тортилята. За целта е необходима плоска чиния, чийто диаметър е по-голям от този на тигана.

Първо краищата на омлета внимателно се отделят с шпатула. След това тиганът се покрива с чинията и двете се обръщат едновременно с едно уверено движение. Така запечената страна на тортилята остава отгоре.

Следващата стъпка е ястието внимателно да се плъзне обратно в тигана, този път с неизпечената страна надолу. Огънят се намалява и тортилята се оставя да се приготвя още около три минути, докато и втората страна се запече, а яйчената смес се сготви.

Готовото ястие се прехвърля в голяма чиния и се оставя да почине за кратко. След това се нарязва на големи триъгълни парчета, точно като торта. На разреза се виждат пластовете от крехки картофи, обвити в нежна яйчена смес.

Лаура Лауренциу препоръчва картофената тортиля да се сервира топла, придружена от свежа зеленчукова салата. По желание към нея могат да се добавят сирене или фини месни деликатеси. Авторката посочва, че ястието е особено подходящо за късна закуска през почивните дни.