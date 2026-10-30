50 града в Италия искат свалянето на Мелони

Десетки хиляди италианци излязоха по улиците в повече от 50 града в страната, за да протестират срещу главоломния ръст на разходите за живот и лошото състояние на обществените услуги, съобщава Си Ен Ен.

В Торино недоволни земеделци изсипаха тонове тор по пътните платна, а най-мащабните шествия се проведоха в Рим, Милано и Неапол, където демонстрантите насочиха гнева си директно срещу премиера Джорджа Мелони и нейното дясно правителство.

Общонационалната протестна акция беше оглавена от антикапиталистическия синдикат USB (Unione Sindacale di Base) и мобилизира служители от държавния и частния сектор. До транспортен хаос не се стигна, след като работниците в сектора се отказаха от блокадите заради заплахи със санкции от страна на транспортния министър Матео Салвини, макар синдикатите да призоваха таксиметровите шофьори да не се подчиняват на предупрежденията.

В Милано шествията преминаха под лозунги като "Да свалим правителството на Мелони - бунтът е справедлив", докато в Неапол протестиращи публично запалиха портрети на министър-председателката.

От Министерството на вътрешните работи на Италия съобщиха за извършени "превантивни" арести преди шествията с цел овладяване на напрежението.

Въпреки отделни изолирани инциденти, демонстрациите протекоха предимно мирно, а в столицата Рим самите протестиращи потушиха пламнал контейнер, за да предотвратят ескалация на насилието.

По време на митингите силно се откроиха и антивоенни настроения - издигнати бяха десетки палестински знамена и плакати срещу растящите военни разходи на страната.