Италианците изпищяха. Сбогом на пастата

Италия е изправена пред немислим доскоро сценарий: кулинарната емблема на страната, пастата, може да изчезне от рафтовете на магазините. Причината не е суша или лоша реколта от пшеница, а протест на шофьори. Големи превозвачи и шофьори на камиони в Южна Италия блокираха основните транспортни артерии, магистрали и пристанища в знак на протест срещу драстичния скок в цените на горивата и смазващите разходи за живот.

Цената на дизела по италианските бензиностанции достигна рекордните 2.50 евро за литър, което според транспортния сектор прави извършването на курсове икономически самоубийствено. В резултат на това веригата за доставки на суровини към фабриките е напълно прекъсната, а италианците започнаха да изпадат в паника пред празните рафтове.

Фабриките спират конвейерите една след друга

Ударът е най-силен в Южна Италия - сърцето на италианското производство на паста. Областите Кампания, Пулия, Сицилия и Молизе са дом на едни от най-известните и световнопризнати брандове. Поради липса на доставки на грис от твърда пшеница (семола) и опаковъчни материали, производствените сгради затихват.

Легендарният производител „Rummo“ в Кампания вече бе принуден официално да спре работа, след като складовите му наличности от суровини бяха напълно изчерпани. Ръководителят на компанията Козимо Румо заяви пред вестник „Република“, че почти всички ключови предприятия в Пулия и съседните региони са в идентично критично състояние. По думите му това означава, че по-голямата част от индустрията за паста в страната е затворила или е на крачка от пълно блокиране. Драматично бе намалена продукцията и във фабриката на „La Molisana“, която в момента разчита единствено на аварийните си резерви.

Страх от хуманитарна и икономическа криза

Притесненията надхвърлят пределите на самата паста. Асоциацията на италианската мелничарска индустрия „Italmopa“ отправи спешно предупреждение, че блокирането на мелачките и транспорта заплашва цялата хранителна верига. Тъй като пастата генерира гигантските 13.5 милиарда евро приходи годишно според последните доклади на консултантската компания „European House - Ambrosetti“, продължителна блокада може да нанесе незаличим удар върху италианската икономика.

Нещо повече - бизнесът алармира, че докато сухата паста има дълъг срок на годност и супермаркетите разполагат с известни складови запаси, то пресните зеленчуци, плодове, млечни продукти и дори медикаменти вече не стигат до търговската мрежа.

Опашки за бензин и празни рафтове в юга

За обикновените граждани последиците вече са реалност. В редица градове в Сицилия, Калабрия и Кампания се образуваха огромни опашки пред бензиностанциите поради слухове за изчерпване на горивата, а десетки обекти вече затвориха врати.

Жителите на малки и големи населени места масово се препредвиждат към съседни общини, за да се презапасяват с основни хранителни продукти, брашно и олио. Жителка на южния град Локри споделя, че е била предупредена от служител на местна бензиностанция да зареди резервоара си незабавно, тъй като доставки не се очакват. На следващата сутрин колонките са били с поставени табели за липса на гориво.

Правителството отпуска 150 милиона евро в опит да овладее бунта

С оглед на ескалиращото напрежение и риска от пълна парализа на южните региони, правителството в Рим се опитва спешно да потуши пожара. След интензивни преговори с представители на транспортните асоциации, заместник-министърът на инфраструктурата Едоардо Рикси обяви правителствен пакет от извънредни мерки на стойност над 150 милиона евро.

Въпреки обещанията за финансови облекчения и компенсации за скъпото гориво, протестиращите шофьори и земеделци настояват за моментално тавануване на цените на дизела, предупреждавайки, че няма да вдигнат блокадите от пътищата, докато не видят реални действия.