Румъния с правителство, крепи се на косъм

Парламентът на Румъния подкрепи правителство на малцинството, оглавявано от дипломата Лука Никулеску. Това ще сложи край на шестмесечна политическа безизходица, която задълбочи политическите и икономическите проблеми на страната, пише Financial Times.

След парламентарна сесия, белязана от разгорещени дебати между народните представители, те успяха да съберат мнозинство за избирането на предложеното от Никулеску правителство.

Румъния, която през миналата година отчете най-високия бюджетен дефицит в ЕС, изпитваше затруднения със съставянето на правителство още от април. Тогава Социалдемократическата партия (СДП) напусна управляващата коалиция поради несъгласие с мерките за строги икономии и реформите, изисквани от Брюксел като условие за отпускането на определени средства от ЕС.

Новото правителство на Лука Никулеску практически е правителство на Социалдемократическата партия – 12 от 19 министри са от партията, която преди 5 месеца, в коалиция с крайнодясната АУР, свали чрез вот на недоверие правителството на Боложан. Останалите 7 министри са независими, но се счита че са свързани с президента Никушор Дан.

"Не мога да обещая чудеса", заяви Никулеску този месец, след като президентът Никушор Дан му възложи задачата да състави кабинет. "Мога обаче да обещая сериозно отношение при разходването на публичните средства и предвидимост за икономиката... Нека за известно време поставим това, което ни обединява, пред онова, което ни разделя".

Никулеску е бивш радиожурналист, който е заемал поста посланик на Румъния във Франция в периода 2016-2021 г., а след това е бил специален пратеник на страната по въпросите за присъединяването ѝ към ОИСР - базираната в Париж организация на развитите икономики.

Той е четвъртата кандидатура за министър-председател, предложена от президента Дан. Предишните опити за съставяне на правителство се провалиха, тъй като социалдемократите не бяха убедени да ги подкрепят. Други центристки партии, които преди това участваха в управлението, заявиха, че няма да се присъединят към кабинета на Никулеску, но ще подкрепят законодателните му предложения в зависимост от конкретния случай.

"Румъния ще запази своята прозападна ориентация, ще остане стабилна и ще продължи по пътя на финансовата [консолидация], към която се е ангажирала", заяви Дан миналата седмица в Брюксел.

Лидерът на социалдемократите Сорин Гриндяну посочи, че удължаването на кризата би било "сигурен път към национален фалит", поради което партията му е решила да подкрепи Никулеску. Той обаче даде да се разбере, че те не непременно ще поемат политическа отговорност за управленската програма на премиера, въпреки че в състава на кабинета му ще има социалдемократи. "Лука Никулеску не е премиерът на ПСД", заяви Гриндяну. "Защо ПСД трябва да поема отговорност за него?"

Румъния преминава през труден период от декември 2024 г. насам, когато Конституционният съд анулира президентските избори поради твърдения за руско влияние в полза на крайнодесен кандидат. Този ход беше критикуван миналата година от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, въпреки че френското правителство подкрепи заключенията на Букурещ.

През май вотът на недоверие срещу премиера Илие Боложан, който се опитваше да ограничи държавните разходи, задълбочи политическите и икономическите проблеми на страната. Рейтинговите агенции понижиха оценката на държавния дълг до ниво само една степен над "боклучавия" (junk) статус - прагът, под който страната губи инвестиционния си рейтинг.

Боложан заяви, че неговата дясноцентристка Либерална партия (PNL) ще подкрепи новото правителство, за да се избегнат предсрочни избори, от които най-много би спечелила крайнодясната партия АУР. Той обаче подчерта, че това "не е картбланш за това правителство".

Политикът припомни, че през май социалдемократите са се обединили с АУР, за да го свалят от власт: "Не храня особени надежди, че леопардът може да промени петната си".

Костин Чобану, изследовател в университета в Орхус, отбеляза, че кризата е предотвратена - "засега... което би трябвало да осигури на Никулеску първоначален период за навлизане в работата и реален шанс да се задържи на поста и след пролетта на 2027 г."

"Но това е стимул за стабилност, а не мандат за реформи", посочи Чобану.

Според Чобану за Никулеску може да се окаже трудно да постигне фискалната консолидация, която инвеститорите очакват.

"Налице е засилващ се натиск за смекчаване на мерките за строги икономии, при положение че увеличението на пенсиите и заплатите в публичния сектор е замразено вече две години - а 2027 г. е предизборна година", казва той. "Традиционните партии се тревожат за съдбата си. Освен това ПСД контролира повечето министерства, които разполагат с бюджетни средства, така че Никулеску и неговият независим министър на финансите ще трябва да водят преговори за почти всяка отделна мярка. Ако основните партии не успеят да си сътрудничат и да подобрят условията в Румъния", добави той. "АУР ще остане основният печеливш".