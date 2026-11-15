Най-големият коледен базар в Европа отвори в Крайова. 100 000 гости на старта

Само на няколко часа път от България румънският град Крайова отново се превърна в истинска коледна приказка. Един от най-големите и впечатляващи коледни базари в Европа официално отвори врати на 13 ноември, а още първата вечер привлече близо 100 000 посетители от Румъния и чужбина. Тазгодишното издание е под мотото „Царството на елфите“ и предлага приказна атмосфера, милиони празнични светлини и множество атракции. Базарът ще посреща гости до 3 януари 2027 година.

Два милиона светлини превърнаха Крайова в приказно царство

Грандиозното празнично събитие обхваща целия център на града, включително пет площада и прилежащите им улици. Коледният базар се разпростира на внушителните 270 000 квадратни метра, а над 2 милиона светлини озаряват историческите сгради, парковете и пешеходните пространства.

Посетителите могат да се разходят сред ръчно изрисувани дървени къщички, украсени с традиционни коледни цветове и елементи от румънските обичаи. Тазгодишната тема „Царството на елфите“ съчетава приказни герои, фантастични декорации и местни празнични традиции.

Кметът на Крайова Лиа Олгуца Василеску обяви откриването в официалния си профил във Фейсбук и подчерта, че градът очаква множество чуждестранни туристи.

„Макар темата да има международно звучене, декорациите включват традиционни коледни цветове и черпят вдъхновение от румънските обичаи. Това е целенасочен избор, предвид очакванията ни за много чуждестранни гости след титлата, която спечелихме за 2026 г. - най-добър Коледен базар в Европа“, заяви Василеску.

Летящата шейна на Дядо Коледа е сред големите атракции

Сред най-впечатляващите забележителности е огромният 9-метров Дядо Коледа, който посреща посетителите сред празничните декорации. За децата са подготвени специален лабиринт на елфите и работилница за коледни играчки, където могат да се потопят в атмосферата на приказното царство.

Една от големите атракции е 40-метровото панорамно колело, от което се открива гледка към осветения град. Посетителите могат да се забавляват и на ледената пързалка, а прочутата летяща шейна на Дядо Коледа отново е част от празничната програма.

На базара се предлагат традиционни румънски специалитети, сладкиши, греяно вино и коледни лакомства. Ароматът на канела се смесва с празничната музика, а концертите и тематичните представления допълват атмосферата.

Празничната магия продължава до 3 януари

Коледният базар в Крайова отдавна се е превърнал в любима дестинация за българските туристи заради сравнително близкото си разположение и мащабната празнична украса. Градът привлича посетители не само с коледните къщички, но и с преобразените исторически сгради, които са част от общата светлинна композиция.

Празничното градче ще остане отворено до 3 януари 2027 г., като през целия период гостите ще могат да разглеждат петте украсени площада, да посещават атракциите и да се наслаждават на коледната програма.