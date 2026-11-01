Дронова тревога в Румъния, хората в пет окръга призовани да се укрият

Сериозна въздушна тревога обхвана днес пет окръга в Североизточна Румъния заради опасност от навлизане на дронове във въздушното пространство на страната. Жителите на Яш, Нямц, Васлуй, Бакъу и Ботошани получиха спешни предупреждения да потърсят убежище в мазета и защитени помещения, а румънските военновъздушни сили вдигнаха изтребители F-16.

Министерството на националната отбрана съобщи, че радарите са засекли въздушна цел в близост до границата с Молдова, а впоследствие друга цел е навлязла на румънска територия откъм съседната държава. Заради опасната ситуация въздушното пространство над окръг Яш беше временно затворено, а пътнически самолет беше пренасочен към друго летище.

Спешно предупреждение към населението да се укрие

Жителите на петте окръга получиха съобщения чрез националната система за предупреждение Ро-Алърт, която се използва при извънредни ситуации. Властите предупредиха за възможно навлизане на безпилотни летателни апарати и призоваха хората да останат на безопасни места, докато опасността премине.

„Въздушна тревога. Възможно навлизане на дронове. Запазете спокойствие! Укрийте се в мазета или в укрития за гражданска защита. Ако няма укритие, останете в къщата, далеч от прозорците и външните стени“, се казва в предупреждението.

Тревогата обхвана североизточната част на страната, където до неотдавна подобни предупреждения бяха значително по-редки. Още в събота следобед въздушна тревога за дронове беше обявена и в Молдова, през чиято територия преминават маршрути на безпилотни апарати от Украйна към Румъния.

Четири изтребителя F-16 и военен хеликоптер

Румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че радарната система първоначално е засякла въздушна цел на около 10 километра от границата с Молдова. По-късно военните установили и друга въздушна цел, която нарушила румънското въздушно пространство, навлизайки от молдовска територия.

Заради ситуацията първоначално във въздуха бяха вдигнати два изтребителя F-16. Впоследствие министерството съобщи, че от военновъздушната база 86 във Фетещ са излетели два изтребителя F-16 и един хеликоптер IAR-330 SOCAT, а от база 71 в Къмпия Турзий са изпратени още два изтребителя.

Военните самолети бяха ангажирани с наблюдението на въздушната обстановка и проследяването на установените цели. Румънските власти продължиха да следят движението на обектите в района на границата.

Затвориха въздушното пространство, самолет беше отклонен

Въздушната тревога засегна и гражданската авиация. Властите временно затвориха въздушното пространство на окръг Яш заради ситуацията с установените въздушни цели.

Пътнически самолет, който е трябвало да пристигне в Яш от нидерландския град Айндховен, беше пренасочен към летището в Сучава. Мярката беше предприета на фона на засиленото военно наблюдение и опасността от навлизане на безпилотни апарати.

Дроновите тревоги вече обхващат нови райони на Румъния

До неотдавна предупрежденията за възможно падане на дронове и други въздушни обекти в Румъния бяха съсредоточени предимно в югоизточния окръг Тулча. Там се намира участъкът от общата граница с Украйна по река Дунав, в близост до който руските сили често атакуват украинската пристанищна инфраструктура.

От есента на тази година обаче въздушни тревоги започнаха да се обявяват и в Североизточна Румъния. От началото на септември са регистрирани случаи на паднали безпилотни апарати в полета и горски местности в други райони на страната.

При тези инциденти няма съобщения за пострадали хора или нанесени материални щети.