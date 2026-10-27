Китайски гигант с мащабен ход за 1 млрд. евро до България

Китайският индустриален гигант SANY Group продължава активното си навлизане на румънския енергиен пазар. Чрез дъщерното си дружество SANY International конгломератът придоби 100% от Spark Terminal - компания, разработваща проект за батерии за съхранение на енергия (153 MW) в окръг Бакъу.

Сделката е част от мащабна програма за инвестиции в страната на стойност над 1 млрд. евро. Планът включва изграждането на гигантски соларни паркове в окръг Тимиш (800 MWp) и Добрещ (95 MWp), капацитети за съхранение на енергия в Тимишоара и Пиелещ, както и супермодерен център за данни край Тимишоара. Обмисля се и проект за завод за сглобяване на строителна техника край Брашов.

SANY е сред най-големите производители на строителни машини в света, отчитайки оборот от 11,7 млрд. долара за 2025 г.