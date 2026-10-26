Децата на Любен Дилов скочиха. Измамата

Семейството на Любо Дилов отправи предупреждение за съмнителен търг, организиран сред познати художници на покойния депутат и общественик. От профила на бившия журналист и издател написаха:

"До всички приятели на баща ни,

Съвсем случайно разбрахме за благотворителна изложба в негова памет, за която научихме от хора, убедени, че сме сред организаторите. Поканите за участие са отправени към приятели художници на баща ни, които са помолени да предоставят свои картини за изложбата.

Част от приходите от продажбите се предвижда да бъдат дарени на фондация, за която не знаем нищо

Не знаем и какъв дял от приходите ще бъде дарен, кой ще управлява средствата и за какви цели ще бъдат използвани.

Държим ясно да заявим, че нямаме никакво отношение към организацията и провеждането на това събитие и не сме били предварително уведомени за него.

Ако има нещо, което със сигурност ще се опитаме да направим след време, то ще бъде да продължим идеите на баща ни. Нашето семейство ще поеме инициативата да продължи каузите и идеите му по честен и прозрачен начин, в негова чест, за да можем един ден заедно с вас да си спомняме за него.

Всеки опит за използване на името му, личните му контакти или паметта му с цел събиране на средства без знанието и съгласието на нашето семейство ще бъде разглеждан като злоупотреба. В такива случаи ще бъдат предприети необходимите действия по съдебен ред и ще бъдат сезирани компетентните органи.

Пишем това, за да няма недоразумения и спекулации с доверието на хората и най-вече с името и паметта на нашия баща.

Благодарим ви за уважението и разбирането!"