Изненадваща развръзка за двамата подпалвачи на „Старлинк“ у нас

Двамата германски граждани, издирвани за палежа на антени на сателитната система „Старлинк“ край софийското село Плана, са задържани в германския град Дуисбург. Това съобщиха германските издания „Билд“ и Nius, а информацията бе потвърдена от прокуратурата в Дюселдорф.

Арестуваните са 19-годишните Тирпан Бейтула и Зека Ислам. Българските власти са изпратили европейски заповеди за арест, като се очаква двамата да бъдат предадени на страната ни.

На 24 октомври младежите са изправени пред Окръжния съд в Дуисбург. Те са обвинени за палежа на 18 антени в обект на „Старлинк“ край Плана, извършен около 22:30 ч. на 9 октомври. Според разследването три от съоръженията са изгорели напълно, две са били частично засегнати, а други три са получили повреди. Съществувала е опасност огънят да се разпространи и да обхване административната сграда на обекта.

Предвиденото в българското законодателство наказание за престъплението е от 3 до 12 години затвор.

Според разследващите двамата са влезли в България през Сърбия, представяйки се за туристи. Те пътували с лек автомобил „Фолксваген“ с германска регистрация, който обаче не бил собственост на нито един от тях. Още същата вечер напуснали страната по същия маршрут.

За палежа първи съобщи на 12 октомври съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. По думите му умишлено са били подпалени 11 антени за комуникация със „Старлинк“ – съоръжения, които осигуряват връзка със сателитите на компанията на Илон Мъск. Системата се използва активно и във войната в Украйна.

Два дни по-късно премиерът Румен Радев призова от парламентарната трибуна председателя на ДАНС Пламен Тончев да не огласява подробности от разследването.

Защитата на двамата задържани твърди, че извършителите са били маскирани и не могат да бъдат разпознати на видеозаписите. Съдът обаче е приел, че са налице достатъчно доказателства за предполагаемата им съпричастност към палежа.