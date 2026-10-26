Голяма реформа в ТЕЛК. Нови мерки за над 670 000 българи

Обменът на информация между здравните институции и МВР като фактор за по-безопасни пътища, беше обсъден на междуинституционална среща. Домакин беше министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, а в разговорите участваха министърът на здравеопазването Катя Ивкова и нейният заместник Николай Вълов, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов, представители на Министерството на финансите, медицински и административни експерти от лечебни заведения, в които функционират лекарски експертни комисии.

Реформата в ТЕЛК е сред приоритетите на правителството за 2027 г. Една от важните задачи е институциите да могат да обменят необходимата информация по-бързо и ефективно, така че тя да се използва както за подобряване на медицинската експертиза, така и за повишаване на пътната безопасност.

Министър Георги Пеев посочи, че основна задача на т.нар. „дигитално ядро“ в рамките на реформата в пътната безопасност е да анализира факторите, които водят до катастрофи. Данните ще подпомагат анализа на рисковете и работата на служителите на „Пътна полиция“ при проверките, включително чрез информация, достъпна на техните мобилни устройства.

Сред обсъжданите мерки е свързването на информационните системи на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) със системите на Министерството на вътрешните работи, включително централния регистър на водачите на моторни превозни средства.

Това би позволило необходимата информация да достига своевременно до компетентните органи, особено когато става дума за медицинската годност за управление на автомобил. Обменът трябва да се осъществява при спазване на правилата за защита на личните данни и медицинската тайна.

„Над 670 000 българи имат експертно решение на ТЕЛК, а над 85 000 от тях са с определение за 90 процента трайно намалена работоспособност“, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

По-доброто взаимодействие между институциите ще помогне рисковете да се установяват навреме, а мерките за безопасност да се основават на надеждни данни.