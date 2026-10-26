Почина дете от школата на Стоичков. Идва тежък скандал ОБНОВЕНА

10-годишният Росен, млад футболен талант от школата на Христо Стоичков в Етрополе, е починал в столичната болница „Пирогов“ след тежък инцидент. Родителите му твърдят, че детето е било в съзнание при пристигането си в лечебното заведение, но е чакало близо два часа за медицинска помощ.

Семейството обвинява лекарите, а Софийската градска прокуратура вече разследва обстоятелствата около трагичния случай.

Медицинският екип приложи в пълен обем утвърдените стандарти и спешни протоколи за действие. Бяха предприети всички допустими от съвременната медицина мерки в опит за спасяване на живота на детето след диагностицираните в "Пирогов" тежки травми, несъвместими с живота. Това се казва в официална позиция на най-голямата спешна болница в страната във връзка със смъртта на 10-годишния Росен от Етрополе.

Момчето, родено през 2016 година, е било част от футболната школа в Етрополе. Вестта за смъртта му предизвика дълбока скръб сред неговите съотборници, треньори и близки.

Как е пострадал 10-годишният Росен?

Инцидентът е станал в събота, 24 октомври 2026 година.

Росен е паднал от стълба на селскостопанска машина, вследствие на което е получил травми.

След инцидента детето е транспортирано с линейка от Етрополе до София и е откарано в спешната болница „Пирогов“.

По думите на родителите му момчето е било в съзнание по време на транспортирането и при пристигането в лечебното заведение.

Въпреки това семейството твърди, че се е наложило да чака близо два часа, преди Росен да получи необходимата медицинска помощ.

Впоследствие детето е било прегледано и отведено в шокова зала, но състоянието му се влошило фатално.

Снимка: Фейсбук ПФК “Етрополе”

Майката на Росен: Детето ми почина по вина на лекарите!

Пред БНТ почернената майка разказа за последните часове на сина си и отправи тежки обвинения към медицинския екип.

По думите ѝ през цялото време близките разговаряли с Росен и той бил контактен.

„Постоянно говорехме с него, беше в добро съзнание“, споделя тя.

Семейството твърди, че впоследствие лекарите са съобщили за кръвоизлив и тежка загуба на кръв като причина за смъртта.

„Детето ми почина по вина на докторите“, заявява майката през сълзи.

Близките настояват за изясняване на всички обстоятелства и за установяване на точната причина за трагичния край.

Към момента твърденията за забавена медицинска помощ и допуснати грешки са обвинения на семейството, а не доказани нарушения.

Снимка: Фейсбук ПФК “Етрополе”

Прокуратурата започна разследване за евентуална медицинска немарливост

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство във връзка със смъртта на 10-годишното момче.

От държавното обвинение уточняват, че разследването е започнало още преди родителите да подадат официален сигнал.

То се води за евентуално причиняване на смърт вследствие на незнание или немарливо изпълнение на професионална дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Разследващите трябва да установят дали медицинските действия са били своевременни и адекватни, какво е било състоянието на детето при постъпването му и каква е непосредствената причина за смъртта.

Предстои да бъдат изяснени и обстоятелствата около твърдяното от родителите продължително чакане.

Към момента няма публично установена вина на конкретен медицински специалист.

От "Пирогов" добавят, че съгласно утвърдения протокол за действие, още на 24 октомври дежурният екип на лечебното заведение незабавно е сезирал дежурния следовател в болницата с изрично искане за уведомяване на Софийска градска прокуратура.