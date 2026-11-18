Сериозен инцидент прекрати снимките на дългоочаквания игрален филм за футболната легенда Христо Стоичков. Актьорът Кристо Стоичков, който изпълнява главната роля в продукцията, е счупил тежко крака си. Злополуката е станала на снимачната площадка в курортния комплекс Албена още в края на септември, но информацията за случилото се е била пазена в тайна, твърдят от blitz.bg. Заради травмата планираните за октомври и началото на ноември снимки са отложени за следващата година.

Все още не е ясно кога точно снимачният процес ще бъде възобновен. Това до голяма степен ще зависи от възстановяването на Кристо Стоичков. Екипът все пак ще се опита да спази предварително определения срок за премиерата.

Филмът носи заглавието „Стоичков - Имало едно време в България“ и се очаква да дебютира на големия екран в края на 2027 година. Кристо Стоичков получи ролята след телевизионния кастинг „Вече играеш… Стоичков“, а окончателното решение беше взето от режисьора Мартин Макариев и самия Христо Стоичков.

Мащабът на продукцията се подчертава и от участието на две холивудски звезди.

Джеймс Франко ще се превъплъти в легендарния треньор на Барселона Йохан Кройф, а Джим Кавийзъл ще изиграе футболния мениджър Хосе Мария Мингея, който има ключова роля за преминаването на Камата в каталунския гранд.

В мащабната лента участват над 130 актьори и около 5000 статисти. Снимките трябва да обхванат различни локации в София, Бургас, Албена и чужбина. Сериозната контузия на изпълнителя на главната роля обаче поставя под въпрос графика на един от най-амбициозните български филмови проекти.