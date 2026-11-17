Легендата на Реал Мадрид Лукас Васкес сподели мнението си за нивото на умения на 19-годишното крило на Барселона и Испания Ламин Ямал.

Той призна възхищението си от влиянието му върху играта на толкова млада възраст.

"Мисля, че Ламин е нещо, което никога не сме виждали във футбола преди. Толкова важен и определящ играч на толкова млада възраст... Поне аз лично никога не съм виждал нещо подобно през цялата си кариера", заяви Васкес.

"В различни моменти сме имали и други млади играчи, които са се борили за "Златната топка", но Ламин вече има пълноправен статут на огромна световна звезда", заяви Васкес пред Cadena SER.