Това ли е следващият селекционер на България

Испанският специалист Диего Мартинес е фаворит за нов селекционер на българския национален отбор по футбол. 45-годишният треньор е предпочитаният кандидат на президента на БФС Георги Иванов-Гонзо, който води разговори и с други специалисти.

Очаква се назначението да бъде финализирано през февруари 2027 г. Първите ангажименти на националния ни тим са в края на март.

Роденият във Виго Мартинес е без отбор от около година, след като за последно води Лас Палмас.

Треньорският му път започва в скромните Империо Алболоте, Аренас Армия и Мотрил. Между 2010 и 2017 г. работи в Севиля, където преминава през различни позиции. Води отбори от школата, третия и втория състав, а също така е асистент на Унай Емери на „Санчес Писхуан“.

Като старши треньор Мартинес е начело на Осасуна, Гранада, Еспаньол и Лас Палмас. Водил е и сборния отбор на Галисия.

Сред индивидуалните му отличия е наградата за най-добър треньор в испанската Сегунда дивисион за сезон 2018/19.

Разговорите за селекционерския пост продължават, като на този етап испанецът е с най-силни позиции сред обсъжданите кандидати.