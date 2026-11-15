Голям обрат във ФИФА! Венгер се оттегля от битката срещу Инфантино

Голям обрат настъпи в битката за президентския пост на ФИФА. Легендарният бивш мениджър на „Арсенал“ Арсен Венгер по всяка вероятност няма да се изправи срещу Джани Инфантино на предстоящите избори за ръководител на световния футбол. Французинът, който беше смятан за един от най-сериозните потенциални съперници на настоящия президент, е на път да се откаже след месеци на колебания. Това разкрива френският спортен всекидневник „Екип“, цитиран и от Ди спорт. Новината поставя под сериозно напрежение противниците на Инфантино, които разполагат само с няколко дни за окончателно оформяне на кандидатурите.

Венгер се разколебал заради влиянието на Инфантино

77-годишният специалист, който от 2019 г. е директор по глобалното развитие на футбола във ФИФА, обмислял възможността да участва в изборите още от края на август. Неговата кандидатура се обсъждала сред европейските футболни ръководители като възможност за промяна в управлението на организацията.

Според „Екип“ Венгер бил недоволен от посоката, в която се развива световната футболна централа, но постепенно започнал да се съмнява дали има реални възможности да победи Инфантино. Настоящият президент е изградил широка мрежа от подкрепа сред националните федерации, особено в Африка и Азия.

Друг фактор за колебанията на французина е самата същност на президентската длъжност. Тя би го отдалечила от работата по развитието на футбола, подготовката на младите таланти и усъвършенстването на играта, на които той продължава да посвещава усилията си.

Официално решение на Венгер все още не е обявено, но последните информации от Франция сочат, че вероятността да се кандидатира е минимална.

Скандалът със Световното първенство раздели двамата

Отношенията между Венгер и Инфантино се обтегнаха сериозно през лятото след разкритията за намерението на президента на ФИФА да отвори част от търговските права върху Световното първенство за частни инвеститори.

Проектът предизвика остро недоволство сред европейските футболни федерации и беше изоставен. Особено показателна се оказа реакцията на самия Венгер, който публично заяви, че е научил за намерението от медиите, въпреки високия си пост в организацията.

Французинът настоя планът да бъде прекратен и защити необходимостта от независима ФИФА, която да служи на футбола с ангажираност, прозрачност и почтеност.

Скандалът имаше сериозни последствия и за международната подкрепа на Инфантино. На 10 септември Френската футболна федерация официално оттегли подкрепата си за преизбирането му, като поиска задълбочена реформа в управлението на световната централа.

УЕФА има само три дни за нов ход

Евентуалният отказ на Венгер е сериозен проблем за европейските футболни ръководители, които се противопоставят на продължаването на управлението на Инфантино. Бившият мениджър на „Арсенал“ се радва на огромен международен авторитет, познава работата на ФИФА отвътре и поддържа контакти с представители на всичките 211 национални федерации.

В същото време кандидатурата му би могла да привлече подкрепа и извън Европа, тъй като французинът има дългогодишни отношения с футболните структури в Африка и Азия.

Сред заявилите намерение да участват в надпреварата са бившият японски футболен ръководител Козо Ташима и някогашният швейцарски национал Рамон Вега. Европейските противници на Инфантино обаче продължават да търсят обединяваща фигура, зад която да застанат.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 18 ноември 2026 г. Самите избори ще се проведат на 18 март 2027 г. по време на конгреса на ФИФА в Рабат, Мароко.

Джани Инфантино, който ръководи световната футболна организация от 2016 година, вече потвърди намерението си да се бори за нов мандат.