Паника в Царево заради силен тътен и един кораб

Силен тътен, наподобяващ взрив, разтърси Царево днес следобед, 14 ноември, по време на гръмотевична буря. Почти по същото време товарният кораб SORMOVSKIY 121, преминаващ край брега, променил курса си навътре в морето и намалил скоростта. Съвпадението предизвика стряскащи коментари в социалните мрежи. Проверка на Флагман.бг установи, че силният шум е от мълния, паднала в централната част на Царево, а корабът продължава нормално по маршрута си и вече е подминал Ахтопол.

Кметът на община Царево Марин Киров потвърди пред Флагман.бг, че над града се е разразила силна гръмотевична буря.

„Паднала е мълния в центъра на града. Има гръмотевична буря и един по-силен гръм. Мълнията е отведена от гръмоотвод. Няма никакви щети“, заяви Марин Киров пред Флагман.бг.

Синоптиците прогнозираха гръмотевична активност по Южното Черноморие, макар подобни бури да са по-необичайни за средата на ноември.

В Гранична полиция няма постъпил сигнал за бедстващ кораб край Царево. Няма информация за авария или произшествие с SORMOVSKIY 121, който продължава плаването си на юг и вече е подминал Ахтопол.

Повод за първоначалното притеснение стана публикация на Здравко Василев в социалните мрежи. Той обърна внимание на движението на товарния кораб, който по това време се намирал на около три километра североизточно от Царево и плавал от Бургас към Босфора.

„Корабът Sormovskiy 121 в момента се намира на три километра североизточно от град Царево. Допреди 15 минути (13:30 ч.) се е движел от Бургас към Босфора с постоянна скорост от 8 kn. Преди минути в града се е чул силен шум, като от взрив или силна гръмотевица, и корабът е взел курс на изток с намаляваща скорост. Някой има ли повече информация?“, написа Василев.

Публикуваната от него снимка от система за морско проследяване показва отклонение в траекторията на плавателния съд. В 13:17 часа българско време скоростта му е била 7,3 възела, а в 14:07 часа е намаляла до 4,3 възела. Самите данни не доказват авария или връзка между промяната в курса и силния шум.

В коментарите се появи и обяснение, свързано с гръмотевичната активност. Живко Стефанов посочи данни от метеорологичния спътник MTG, според които в морето край Царево са регистрирани три светкавици около 13:10, 13:20 и 13:40 часа. Според анализа му гръмотевица на разстояние между два и четири километра от брега би могла да се чуе като силен взрив. Конкретните спътникови регистрации не са независимо потвърдени.