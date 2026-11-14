Студ скова страната, вятърът стихва, но идва нова изненада

Студеният въздух ще обхване цялата страна през нощта, а минималните температури ще паднат до 0 градуса. В повечето райони ще остане облачно, но валежите в Югоизточна България постепенно ще отслабнат и ще спрат. Това прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология.

Вятърът ще отслабне и на места ще стихне. В Дунавската равнина и в затворените полета след полунощ се очакват намалена видимост и мъгли. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а в София – около 1 градус.

През утрешния ден до обяд мъглите постепенно ще се разсеят. След временно разкъсване на облачността от запад отново ще започне заоблачаване. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще бъде умерен. Максималните температури ще достигнат между 7 и 12 градуса, в столицата – около 8.

ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

По крайбрежието облачността ще бъде променлива, по-плътна над южните райони и през следобедните часове. Ще духа умерен източен вятър, а термометрите ще показват между 11 и 13 градуса. Морската вода е с температура от 13 до 14 градуса по северното крайбрежие и от 15 до 16 градуса по южното. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

В ПЛАНИНИТЕ

В планинските райони ще преобладава облачно време. В ниските части ще духа умерен юг-югозападен вятър, а по високите върхове той временно ще бъде силен от запад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 7 градуса, а на 2000 метра – около 3.

ВАЛЕЖИ В НАЧАЛОТО НА СЕДМИЦАТА

През нощта срещу понеделник на места в Западна България се очакват слаби валежи. В първия ден от седмицата времето ще бъде предимно облачно, а в равнините – и мъгливо. Вятърът ще е слаб или почти тих, с юг-югозападна посока.

През нощта срещу вторник дъжд ще превали на много места в страната, като валежите ще се придвижват от запад на изток. Вятърът ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили. Още сутринта дъждът бързо ще спре, облачността ще се разкъса и временно ще намалее. След това в западната половина на страната вятърът отново ще се ориентира от югозапад, а температурите ще се повишат.